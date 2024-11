Wüst sieht Chance für Sicherheitspaket und Krankenhausreform

jasperski schrieb 23.04.24, 22:23

Ja rund 700.000 Euro Tagesumsatz hätte man der Aktie gar nicht zugetraut. Jetzt müssten wir nur noch Käufer und Verkäufer kennen und wir wären schlauer.

Also ich bin ja in der Aktie nicht so drin und überhaupt erst durch die hohen Umsätze im Februar aufmerksam geworden, aber der laut comdirect 93,38% Anteilshaber Bernard große Broermann ist Ende Februar gestorben. Zur selben Zeit gab es auch die ersten großen Umsätze und den 30% Sprung. Da muss es wohl einen Zusammenhang geben besonders was die Frage "Warum jetzt" betrifft.