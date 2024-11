HEALWELL meldet Rekordumsatz und gesteigerte Kundenaktivität von Pharmapartnern im 3. Quartal 2024

- Der Quartalsumsatz wurde durch den Abschluss der Übernahmen von BioPharma Services Inc. und VeroSource Solutions Inc. durch HEALWELL im 3. Quartal 2024 gesteigert.

- Das Management hält an seinem positiven Ausblick fest und geht in Anbetracht der aktuellen M&A-Pipeline weiterhin davon aus, dass bis zum Jahresende weitere M&As bekannt gegeben werden, die die jährliche Umsatzrate des Unternehmens auf einen Wert von annähernd 100 Millionen $ erhöhen und das Unternehmen auf den Weg bringen würden, im Jahr 2025 auf Basis eines bereinigten EBITDA die Gewinnzone zu erreichen.

- HEALWELL beschleunigt nun erfolgreich die Kommerzialisierung seiner KI-gestützten Patientenidentifizierungslösungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Mit fünf neuen Rahmendienstleistungsvereinbarungen („MSAs“), die im Laufe des Quartals unterzeichnet wurden, ist die Gesamtzahl der MSAs im Bereich Pharmazeutik oder Biowissenschaften auf 27 gestiegen, wobei HEALWELL mit 23 dieser Partner, einschließlich sieben der zehn größten Pharmaunternehmen der Welt, Umsätze erzielte.

TORONTO, ON, 12. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Technologieunternehmen, das auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich, seine gekürzten konsolidierten finanziellen Zwischenergebnisse für das am 30. September 2024 endende Quartal bekannt zu geben.

Dr. Alexander Dobranowski, Chief Executive Officer von HEALWELL, sagte: „Im Laufe des Quartals haben wir Rekordumsätze und -bruttogewinne erzielt, was auf das Wachstum bei der Kommerzialisierung unserer KI- und Datenwissenschafts-Geschäftsbereiche sowie unsere jüngsten Übernahmen von BioPharma und VeroSource zurückzuführen ist. Diese Übernahmen waren für unser Geschäft transformativ, zumal sie unsere Umsätze erheblich gesteigert und neue wichtige Beziehungen zu Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor geschaffen haben. Darüber hinaus bringen die Übernahmen HEALWELL in eine strategisch günstige Position als End-to-End-Pharmapartner, was es uns ermöglicht, die Patientenversorgung zu beschleunigen, Patienten den Zugang zu klinischen Studien zu vereinfachen und mithilfe unserer fortschrittlichen KI-Fähigkeiten wertvolle Erkenntnisse nach der Studie zu gewinnen. Durch die Übernahme von BioPharma und VeroSource ist HEALWELL nun ein größeres, solideres Unternehmen, das in der Lage ist, am gesamten Gesundheitsversorgungspfad teilzunehmen – von der Früherkennung von Krankheiten mithilfe von KI und unserer Cloud-basierten Dateninteroperabilität und integrierten EHR-Systemen bis hin zur Aufnahme qualifizierter Patienten in klinische Studien zur besseren Unterstützung. Darüber hinaus verfügen wir nun über die Instrumente, um große Unternehmen und regionale Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, ihre Gesundheitsdaten effizienter zu verwalten, KI für Gesundheitsinitiativen der nächsten Generation einzusetzen und Strategien für eine wertorientierte Versorgung in großem Maßstab umzusetzen.

Dr. Alexander Dobranowski fügte hinzu: „Abgesehen von unseren Übernahmen stellen wir auch eine beschleunigte Kommerzialisierung unserer Lösungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor fest. Unsere KI-gestützte Patienten- und Krankheitsidentifizierung gewinnt erfolgreich Verträge mit führenden globalen Pharmaunternehmen, da wir eine große Bewegung hin zu KI-gestützter präventiver Versorgung sehen. Darüber hinaus haben unsere Gesundheitssoftware-Sparten enorme Fortschritte verzeichnet und bedeutsame öffentliche Verträge erhalten, die den Wert unserer Angebote für ein datengetriebenes Gesundheitsmanagement in großem Maßstab belegen. Diese Verträge spiegeln die steigende Nachfrage nach unseren KI- und Gesundheitslösungen wider. Angesichts dieser Dynamik sind wir zuversichtlich, dass wir das Umsatzwachstum weiter steigern und unsere langfristige Vision für das Unternehmen umsetzen können.“

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, sagte: „Unsere solide Übernahmepipeline, gepaart mit unseren bestehenden Barbeständen, bringt uns in eine strategisch günstige Position für beträchtliches zukünftiges Wachstum. Wir gehen davon aus, dass unsere strategischen Initiativen in den nächsten Monaten zu weiteren Bekanntgaben führen werden, die unseren Weg zu einer Umsatzrate von über 100 Millionen $ verdeutlichen und uns auf den Weg bringen werden, im Jahr 2025 die Profitabilität auf Basis eines bereinigten EBITDA zu erreichen. HEALWELL beschleunigt nun erfolgreich die Kommerzialisierung seiner Lösungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Mit fünf neuen MSAs, die im Laufe des Quartals unterzeichnet wurden, stieg die Gesamtzahl der MSAs im Bereich Biowissenschaften auf 27, wobei HEALWELL mit 23 dieser Pharmapartner Umsätze erzielte. Das Unternehmen erschließt neue Umsatzmöglichkeiten durch seine Tochtergesellschaften in den Bereichen KI und Datenwissenschaften und verzeichnet ein Wachstum mit großen globalen Pharmaunternehmen.“

Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Jahresabschlüssen und dem entsprechenden Geschäftsbericht enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als „bereinigt“ bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Wichtigste Finanzergebnisse des 3. Quartals 2024

Die bedeutsamen Finanzergebnisse der fortlaufenden Betriebe des Unternehmens in den drei Monaten zum 30. September 2024 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im 3. Quartal 2024 einen Umsatz von kontinuierlichen Betrieben in Höhe von 13,7 Millionen $ – um 738 % mehr als die 1,6 Millionen $ im 3. Quartal 2023. Das Umsatzwachstum ist in erster Linie auf die jüngsten Übernahmen zurückzuführen, einschließlich Pentavere Research Group („Pentavere“), Intrahealth Systems Limited („Intrahealth“), BioPharma Services Inc. („BioPharma“) und VeroSource Solutions Inc. („VeroSource“).

- HEALWELL erzielte im 3. Quartal 2024 einen bereinigten Bruttogewinn(2) von 5,9 Millionen $ – eine Steigerung von 1.669 % gegenüber den 0,3 Millionen $ im 3. Quartal 2023. Die Steigerung des bereinigten Bruttogewinns ist in erster Linie auf das Hinzukommen von Pentavere, Intrahealth, BioPharma und VeroSource zurückzuführen.

- HEALWELL erzielte im 3. Quartal 2024 eine bereinigte Bruttomarge(2) von 43 %, gegenüber weniger als 20 % im 3. Quartal 2023. Die Verbesserung der bereinigten Bruttomarge ist ebenfalls in erster Linie auf die im Vorjahr getätigten Übernahmen zurückzuführen.

- Im 3. Quartal 2024 verzeichnete HEALWELL einen bereinigten EBITDA(1)-Verlust in Höhe von 3,42 Millionen $, gegenüber einem Verlust von 1,80 Millionen $ im 3. Quartal 2023.

- Per 30. September 2024 verfügte HEALWELL über Barmittel in Höhe von 15,2 Millionen $, gegenüber den 19,2 Millionen $ per 31. Dezember 2023. Diese Veränderung war weitestgehend das Ergebnis einer erfolgreichen Kapitalausgabe zu Beginn des Jahres, die durch die gezielten Übernahmen von Intrahealth, BioPharma und VeroSource im Laufe des Jahres ausgeglichen wurde.

Wichtigste Geschäfts- und Betriebsergebnisse des 3. Quartals 2024

Die bedeutsamen Geschäfts- und Betriebsergebnisse des Unternehmens in den drei Monaten zum 30. September 2024 beinhalten Folgendes:

- Übernahme von BioPharma Services Inc: Am 1. Juli 2024 erwarb das Unternehmen 100 % der Aktien von Biopharma von der Think Research Corporation für einen Kaufpreis von insgesamt rund 12,5 Mio. $, zusätzlich zu einer Erfolgsbeteiligung von bis zu 2,5 Mio. $. BioPharma wurde 2006 gegründet und widmet sich dem Fortschritt der medizinischen Wissenschaft, um das Leben der Patienten zu verbessern, indem es pharmazeutische Produkte durch hochwertige medizinische Forschung auf den Markt bringt. BioPharma nutzt hochmoderne Einrichtungen und wissenschaftliches Fachwissen, um seinen Kunden Leistungen im Bereich klinische Studien sowie eine ganze Reihe von Unterstützungsdiensten anzubieten.

- Übernahme von VeroSource Solutions Inc: Am 1. Juli 2024 erwarb das Unternehmen 100 % der Anteile an VeroSource für einen Kaufpreis von insgesamt rund 19 Mio. $, zusätzlich zu einer Erfolgsbeteiligung von bis zu 4,9 Mio. $. VeroSource wurde 2014 gegründet und bietet eine VS-Plattform an, eine anpassbare, Cloud-basierte End-to-End-Lösung, die es Menschen, Klinikern und Entscheidungsträgern ermöglicht, nahtlos auf Gesundheitsdaten zuzugreifen und mit ihnen zu arbeiten. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation, der Integration von Systemen, der Einführung passgenauer Cloud-Dienste, fortschrittlicher Analytik, Unternehmensressourcenplanung und IT-Strategien.

- Teilnahme am Projekt Health Compass II: Am 10. Juli 2024 gab WELL Health Technologies Corp. (“WELL”) die Teilnahme am Projekt Health Compass II bekannt, der bisher größten DIGITAL-Initiative, die über vier Jahre mit 15,3 Mio. $ an Bundesmitteln unterstützt wird. Das Modul Decision Compass von HEALWELL AI wird die Frühdiagnose und Versorgung bei seltenen und komplexen Krankheiten durch fortschrittliche KI-Technologie verbessern. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von HEALWELL, die Gesundheitsversorgung durch KI und Interoperabilität voranzutreiben, was Anbietern und Patienten in ganz Kanada zugutekommt.

- Provinz New Brunswick führt neue Patientenakte ein: Am 25. Juli 2024 führte das Gesundheitsministerium von New Brunswick in Zusammenarbeit mit VeroSource und Canada Health Infoway die erste patientenvermittelte Patientenakte in Nordamerika ein. Die sicheren Funktionen der Patientenakte in der Gesundheitsinformations-App der Provinz, MyHealthNB, ermöglichen es den Bewohnern von New Brunswick, sowohl die Provinz- als auch die Landesgrenzen zu überschreiten und dabei mit einem gemeinsam nutzbaren, digitalen Satz an klinischen Basisdaten ausgestattet zu sein. Diese zusammengefasste Version der klinischen Daten eines Patienten liefert medizinischen Fachkräften die wesentlichen Informationen, die sie am Ort der Versorgung benötigen, z. B. bei medizinischen Notfällen, ambulanten Klinikbesuchen und bei Überweisungen in andere Versorgungseinrichtungen.

- Vertrag mit neuseeländischen Strafvollzugsbehörden: Am 31. Juli 2024 gab Intrahealth, eine Tochtergesellschaft von HEALWELL, eine Partnerschaft mit den neuseeländischen Strafvollzugsbehörden im Wert von 9 Millionen $ über einen Zeitraum von sieben Jahren bekannt, um die Gesundheitsversorgung von Straftätern durch die Bereitstellung eines neuen Patientenmanagementsystems zu verbessern.

- Partnerschaft zwischen Intrahealth und OceanMD: Am 22. August 2024 gaben die OceanMD, eine Tochtergesellschaft von WELL, und Intrahealth, eine Tochtergesellschaft von HEALWELL, eine Partnerschaft bekannt, die das führende eReferral-System von OceanMD in das globale Netzwerk von Intrahealth integrieren soll, um die digitale Interoperabilität zu verbessern, Gesundheitsprozesse zu optimieren und den Zugang der Patienten zur Versorgung zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Intrahealth von HEALWELL, das eReferral-System von OceanMD, das zurzeit 120.000 eReferrals und eConsults pro Monat unterstützt, einer größeren Anzahl von Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, wovon sowohl Versorger als auch Patienten durch effizientere und vernetzte Gesundheitsdienstleistungen profitieren.

- BioPharma Services gibt Expansion auf Patientenstudien im Spätstadium bekannt: Am 19. September 2024 gab BioPharma, eine Tochtergesellschaft von HEALWELL und ein führendes CRO-Unternehmen, das auf klinische Studien in der Frühphase spezialisiert ist, durch die Integration von Canadian Phase Onward („CPO“), einer eigenen klinischen Forschungseinrichtung, die im Rahmen der Polyclinic Family and Specialty Medicine Facility von HEALWELL („Polyclinic“) errichtet wurde, seine Expansion auf den Bereich der Patientenstudien in der Spätphase bekannt. Als Forschungsabteilung von Polyclinic spielt CPO eine zentrale Rolle bei der Patientenrekrutierung und der Durchführung von Studien. Diese strategische Integration ist ein bedeutsamer Meilenstein, der es BioPharma ermöglicht, klinische Studien in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung zu verwalten und das Unternehmen zu einem Full-Service-CRO zu machen.

Ereignisse nach dem 30. September 2024

Die bedeutsamsten geschäftlichen und betrieblichen Höhepunkte des Unternehmens nach dem 30. September 2024 beinhalten Folgendes:

- Investition in Abstractive Health: Am 22. Oktober 2024 gab das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von 250.000 US$ sowie ein Kommerzialisierungsabkommen mit Abstractive Health („Abstractive Health“) bekannt. Abstractive Health ist ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, das darauf spezialisiert ist, Ärzten einen automatisierten, präzisen und medizinisch relevanten KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, der mithilfe einer eigenen generativen KI-Technologie Patientenakten liefert. Diese Investition ist Teil einer breiteren Finanzierungsrunde, die von Rho Capital Partners als Hauptinvestor und der Cornell University über Cornell Technology als bestehenden Investor geleitet wird.

- Erweiterung der strategischen Allianz mit WELL Health zur Entwicklung eines KI-gestützten klinischen Studienprogramms: Am 29. Oktober 2024 gaben HEALWELL und WELL gemeinsam die Erweiterung ihres mehrjährigen strategischen Allianzabkommens bekannt, das es WELL und HEALWELL ermöglicht, klinische Studienzentren an Klinikstandorten von WELL in ganz Kanada zu errichten und zu verwalten. Diese Partnerschaft ermöglicht es HEALWELL, einen vertikal integrierten End-to-End-Service anzubieten, der von der Patientenrekrutierung über die Durchführung von Studien bis hin zur Datenanalyse für die klinische Forschung reicht. Die Nutzung der Fähigkeiten von HEALWELL als Auftragsforschungsinstitut (CRO) sowie der Klinikinfrastruktur von WELL positioniert die Partnerschaft als starken Akteur im Bereich der KI-gesteuerten klinischen Studien, was das Potenzial für neue Umsätze erhöht.

- Erwerb von Beteiligung an privatem Gesundheitstechnologieunternehmen: Am 1. November 2024 erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an einem kanadischen Privatunternehmen, indem es etwa 5,5 Millionen $ in bar sowie in Form von Aktien von HEALWELL investierte. Das übernommene Unternehmen betreibt eine eigene Technologie, die in der Gesundheitsbranche eingesetzt wird.

- Pentavere erhält PRIX GALIEN Award: Am 12. November 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass Pentavere für seine Beiträge in den Bereichen KI und Biowissenschaften den prestigeträchtigen Prix Galien USA 2024 Award als bestes Start-up im Bereich digitale Gesundheits erhalten hat. Der Prix Galien Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der globalen Gesundheitsinnovationsbranche und würdigt herausragende biomedizinische, medizinische und technologische Errungenschaften, die die Gesundheit der Menschen verbessern.

Details zum Webcast und zur Telefonkonferenz:

HEALWELL wird am Dienstag, den 12. November 2024 um 19:00 Uhr (13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz mit gleichzeitigem Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Datum: Dienstag, 12. November 2024

Uhrzeit: 21:00 Uhr (13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT)

Webcast link: https://www.gowebcasting.com/13843

Gebührenfrei für Nordamerika: 1-844-763-8274

Internationale Nummer: 1-647-484-8814

Wenn Sie sich per Telefon in die Telefonkonferenz einwählen, wählen Sie sich bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein und fragen Sie, ob Sie an der „HEALWELL AI Inc. Telefonkonferenz“ teilnehmen können.

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

3 Monate zum Änderung gegenüber 6 Monate zum Änderung gegenüber 30. September Vergleichszeitraum 30. September Vergleichszeitraum 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % (in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze) (in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze) Fortlaufender Betrieb Umsätze 13.740 1.640 12.100 738 23.764 5.396 18.368 340 Umsatzkosten 8.278 1.464 6.814 465 12.596 4.389 8.207 187 Bruttogewinn 5.462 176 5.286 3.006 11.168 1.007 10.161 1.009 Forschung und Entwicklung 181 911 (730) (80) 1.897 3.461 (1.564) (45) Vertrieb und Marketing 2.875 319 2.556 801 5.138 959 4.179 436 Gemein- und Verwaltungskosten 12.976 3.525 9.451 268 26.434 9.321 17.113 184 Wertminderung von Nutzungsrechten an Vermögenswerten - - - - 850 - 850 - Wertminderung von Goodwill und immateriellen Vermögenswerten - - - - - 7.629 (7.629) (100) 16.032 4.755 11.277 237 34.319 21.370 12.949 61 Finanzierungskosten 541 579 (38) (7) 2.015 1.166 849 73 Sonstige Einnahmen (158) (4) (154) 3.850 (509) (12) (497) 4.142 Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Kaufoptionen 250 - 250 - 900 900 Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen 150 1.730 (1.580) (91) 150 1.692 (1.542) (91) Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen - - - - - 134 (134) (100) Verlust aus der Abgeltung von Aktien als bedingte Gegenleistung - - - - - 677 (677) (100) Schuldenerlass - - - - (7.863) - (7.863) - Tilgung von Verbindlichkeiten - - - (3.088) - (3.088) - Wertminderung der Beteiligung an einem Gesellschafter - - - - - 2.180 (2.180) (100) 783 2.305 (1.522) (66) (8.395) 5.837 (14.232) (244) Verlust vor Steuern (11.353) (6.884) (4.469) 65 (14.756) (26.200) 11.444 (44) Einkommensteuerrückerstattung (233) (251) 18 (7) (998) (1.195) 197 (16) Nettoverlust-fortlaufender Betrieb (11.120) (6.633) (4.487) 68 (13.758) (25.005) 11.247 (45) Nettoverlust aus nicht fortlaufendem Betrieb. abzüglich von Steuern - (1.110) 1.110 (100) (54) (41) (13) 32 Nettoverlust (11.120) (7.743) (3.377) 44 (13.812) (25.046) 11.234 (45) Fortlaufender Betrieb Bereinigter Bruttogewinn(1) 5.910 334 5.576 1.669 12.509 1.482 11.027 744 Bereinigte Bruttomarge(1) 43 20 23 111 53 27 25 92 Bereinigtes EBITDA(1) (3.424) (2.465) (958) 39 (9.327) (15.726) 6.399 (41) Bereinigte EBITDA-Marge(1) (25) (150) 125 (83) (39) (291) 252 (87) Nicht fortlaufender Betrieb Bereinigter Bruttogewinn(1) - 2.077 (2.077) (100) 475 8.367 (7.892) (94) Bereinigte Bruttomarge(1) - 33 (33) (100) 100 34 66 194 Bereinigtes EBITDA(1) - (867) 867 (100) 45 (805) 850 (105) Bereinigte EBITDA-Marge(1) - (14) 14 (100) 9 (3) 12 (357) Den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettoeinnahmen/(-verlust) - Fortlaufender Betrieb (10.573) (6.681) (3.892) 58 (12.820) (25.023) 12.203 (49) - Nicht fortlaufender Betrieb - (1.110) 1.110 (100) (54) (41) (13) 32 (10.573) (7.791) (2.782) 36 (12.874) (25.064) 12.190 (49) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausstehenden Aktien: Bereinigt und verwässert 162.665 53.870 157.020 50.091 Nettoverlust pro Aktie – bereinigt und verwässert - Fortlaufender Betrieb (0,06) (0,12) (0,08) (0,50) - Nicht fortlaufender Betrieb - (0,02) (0,0003) (0,00) (0,06) (0,14) (0,08) (0,50)

(1) Der bereinigte Bruttogewinn, die bereinigte Bruttomarge, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind Non-IFRS-Kennzahlen. Eine Erläuterung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihres Verwendungszwecks finden Sie oben unter „Non-IFRS-Kennzahlen“, eine Überleitung dieser Kennzahlen zu den im Jahresabschluss enthaltenen IFRS-Kennzahlen unten unter „Überleitung der Non-IFRS-Kennzahlen“.

Ausgewählte Bilanzdaten

30. September 2024 31. Dezember 2023 in Tausend $ Barmittel 15.240 19.162 Außenstände 8.431 1.115 Kaufoptionen 600 1.500 Nettoinvestitionen in Untermietverhältnisse 261 375 Investitionen in Eigenkapitalinstrumente 3.489 410 Sonstige Aktiva 5.884 1.440 Aktiva, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden - 1.150 Passiva in Zusammenhang mit als zur Veräußerung gehaltenen Aktiva - (897) Verbindlichkeiten und antizipative Passiva (9.066) (5.978) Akquisitionsbedingte Verbindlichkeiten (7.870) (443) Darlehensverbindlichkeiten (1.581) (1.541) Darlehen an nahestehende Parteien (11.532) (11.181) Leasing-Passiva (4.364) (5.274) Sonstige Passiva - (86) Anleiheverbindlichkeiten (2.673) (2.932) Tilgbare Passiva für Minderheitsbeteiligung - (1.282) Verbindlichkeit für bedingte Vergütung (7.787) (260)

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe „bereinigtes EBITDA“, „bereinigte EBITDA-Marge“, „bereinigter Bruttogewinn“ und „bereinigte Bruttomarge“ haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder als besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt „Non-IFRS Financial Measures“ im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

(1) Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die neun bzw. drei Monate zum 30. September 2024:

3 Monate zum 9 Monate zum 30. September 30. September 2024 2023 2024 in Tausend $ in Tausend $ Umsatz gesamt - Fortlaufender Betrieb 13.740 1.640 - Fortlaufender Betrieb 13.740 - Nicht fortlaufender Betrieb - 6.361 - Nicht fortlaufender Betrieb - 13.740 8.001 13.740 Nettoverlust Nettoverlust - Fortlaufender Betrieb (11.120) (6.633) - Fortlaufender Betrieb (11.120) - Nicht fortlaufender Betrieb - (1.110) - Nicht fortlaufender Betrieb - (11.120) (7.743) (11.120) Zuzüglich (abzüglich) Zuzüglich (abzüglich) Fortlaufender Betrieb Fortlaufender Betrieb Abschreibung und Amortisation 1.884 716 Abschreibung und Amortisation 1.884 Netto-Finanzierungskosten 541 579 Netto-Finanzierungskosten 541 Sonstige Einnahmen (158) (4) Sonstige Einnahmen (158) Sonstige Aufwendungen 634 - 839 - Umstrukturierungskosten 652 - 652 - Gewinn/Verlust aus der Begleichung der bedingten Aktienvergütung - - - 677 Wertminderung der Beteiligung an einem Gesellschafter - - - 2.180 Änderungen des Zeitwerts von Kaufoptionen 250 - 900 - Änderungen des Zeitwerts der bedingten Vergütung 150 1.730 150 1.692 Änderungen des Zeitwerts von Investitionen - - - 134 Aufwendungen für aktienbasierte Zahlungen 3.237 1.398 4.420 2.239 Anschaffungsbezogene Aufwendungen 748 - 1.820 - Erwartete Kreditverluste (Rückerstattung) (9) - (20) 10 Einkommensteuerrückzahlung (233) (251) (998) (1.195) Tilgung von Passiva - - (3.088) - Schuldenerlass - - (7.863) - Wertminderungsaufwand für Nutzungsrecht an Aktiva - - 850 - Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Aktiva - - 229 - Nicht fortlaufende Betriebe Abschreibung und Amortisation - 203 2 989 Netto-Finanzierungskosten - 40 19 376 Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft - - 78 (2.016) Erwartete Einziehung von Kredit - - - (113) Bereinigtes EBITDA - Fortlaufender Betrieb (3.424) (2.465) (9.327) (15.726) - Nicht fortlaufender Betrieb - (867) 45 (805) Bereinigte EBITDA-Marge - Fortlaufender Betrieb -25% -150% -39% -291% - Nicht fortlaufender Betrieb 0% -14% 9% -3%

(2) Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten Bruttogewinns und der bereinigten Bruttomarge zu den Umsatzerlösen und Umsatzkosten für die neun bzw. drei Monate zum 30. September 2024 und 2023:

3 Monate zum Änderung gegenüber 6 Monate zum Änderung gegenüber 30. September Vergleichszeitraum 30. September Vergleichszeitraum 2024 2023 $ % 2024 2023 $ % (in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze) (in 1.000 $, ausgenommen Prozentsätze) Umsatz - Fortlaufender Betrieb 13.740 1.640 12.100 738 23.764 5.396 18.368 340 - Nicht fortlaufender Betrieb - 6.361 (6.361) (100) 477 24.483 (24.006) (98) Umsatzkosten - Fortlaufender Betrieb 8.278 1.464 6.814 465 12.596 4.389 8.207 187 - Nicht fortlaufender Betrieb - 4.487 (4.487) (100) - 17.105 (17.105) (100) Zuzüglich: Abschreibung und Amortisation - Fortlaufender Betrieb 448 158 290 184 1.341 475 866 182 - Nicht fortlaufender Betrieb - 203 (203) (100) 2 989 (987) (100) Fortlaufender Betrieb Bereinigter Bruttogewinn 5.910 334 5.576 1.670 12.509 1.482 11.027 744% Bereinigte Bruttomarge 43% 20% 53% 27% Nicht fortlaufender Betrieb Bereinigter Bruttogewinn - 2.077 (2.077) (100) 475 8.367 (7.892) -94% Bereinigte Bruttomarge 0% 33% 100% 34%

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ am OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen in Bezug auf die Erwerbspipeline des Unternehmens, seine Pläne und Strategien zur Erzielung eines organischen und unorganischen Wachstums, die erwartete Leistung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften im Jahr 2024 und 2025, einschließlich des potenziellen Umsatzwachstums und der Änderungen des Cashflows und des EBITDA. Die Wörter „verbessern“, „wachsen“, „Position“, „fortsetzen“, „potenziell“, „zukünftig“, „antizipiert“, „erwarten“, „Ausblick“, „glauben“, „Chancen“, „anstreben“, „beschleunigen“, „vorantreiben“, „Vision“, „voranbringen“, „ermöglichen“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „ mögen“ oder „ dürfen“, oder negative Versionen davon, „eintreten“, „fortbestehen“ oder „erreicht werden“, und andere ähnliche Ausdrücke, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und die strategischen Allianzen mit ihnen erfolgreich umzusetzen; der künftige Zugang des Unternehmens zu Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung; die Verfügbarkeit von Betriebskapital und Liquiditätsquellen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstums- und Umsatzstrategien zu verwirklichen; die Verfügbarkeit potenzieller Akquisitionsziele, die Fähigkeit des Unternehmens, Akquisitionen erfolgreich abzuschließen, und die Bedingungen, zu denen Akquisitionen abgeschlossen werden können; die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und Schwankungen bei den künftigen Einnahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Akquisitionsziele effektiv in seine Plattform zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kundenstamm zu erweitern; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Anforderungen an zunehmend innovative Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Trends beim Kundenwachstum; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Wechselkurse und Zinssätze; die Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter durch das Unternehmen; und dass die unten genannten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäfte, den operativen Betrieb, die Umsätze und/oder die Ergebnisse des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

