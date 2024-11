Verbio zündet nicht – Anleger schicken Anteile in den Keller

Keine Power am Markt für Biokraftstoff! Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stand im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) ein Verlust von 6,6 Millionen Euro, wie Verbio am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz im ersten Quartal schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um satte 27 Prozent auf nur noch 358 Millionen Euro. Auch im Vergleich zum Vorquartal gab es nur einen kleinen Aufwärtstrend.

Mit einem Kurseinbruch von zeitweise 13 Prozent sackte die Aktie am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Sommer 2020. Die Talfahrt der vergangenen Monate beschleunigte sich, seit Jahresbeginn haben sich die im SDAX notierten Verbio-Anteile im Wert nun mehr als halbiert.

Die Quartalszahlen lägen unter den Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion.

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Das sagt der Chef

"Das Ergebnis im ersten Quartal ist nicht zufriedenstellend", sagte Verbio-Chef Claus Sauter laut Mitteilung. Er sieht den Grund in den schwierigen Marktbedingungen in Europa und setzt auf gesetzliche Neuregelungen seitens des Bundesumweltministeriums.

Dieses hatte im September einen Entwurf veröffentlicht, laut dem für 2025 und 2026 überschüssige THG-Minderungen aus dem Vorjahr nicht übertragen werden können. Seit der Veröffentlichung des Entwurfs ist die Nachfrage für das THG-Quotenjahr 2024 laut Verbio nahezu vollständig eingebrochen. Die Leipziger hoffen, dass in Folge des Gesetzesentwurfs die Preise für THG-Quoten wieder deutlich steigen.

Das ist der Ausblick

Trotz der Misere in Europa gibt es auch positive Nachrichten: Verbio setzt große Hoffnungen auf die USA. In den vergangenen Monaten wurde dort kräftig investiert – die Produktion wurde ausgebaut, was ordentlich Geld gekostet hat. Doch schon in diesem Geschäftsjahr soll das US-Geschäft auch positive Zahlen liefern und das operative Ergebnis (EBITDA) verbessern.

Für das Gesamtjahr bleibt Verbio dennoch optimistisch: Sauter rechnet mit "signifikanten Ergebnissteigerungen" im zweiten Halbjahr und hält an der Prognose fest: 120 bis 160 Millionen Euro operatives Ergebnis für das Jahr 2024/2025. Die Nettoverschuldung soll dabei nicht über 190 Millionen Euro steigen.

Fazit

Verbio ist nach den schlechten Zahlen und den trüben Aussichten auf dem Markt von den Anlegern abgestraft worden. Hier bleibt abzuwarten ob sich der Biokraftstoffhersteller durchsetzen und rehabilitieren kann. Daher ist die Aktie derzeit kein "Kauf".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,13 % und einem Kurs von 11,39EUR auf Tradegate (12. November 2024, 16:39 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,74 € , was eine Steigerung von +5,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer