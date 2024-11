NEXT LEVEL AVIATION schließt Vertriebspartnervertrag mit Honeywell ab

DANIA BEACH, Fla., 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation (NLA), ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten, gebrauchsfähigen Materialien (USM), hat eine mehrjährige Vertriebspartnervereinbarung mit Honeywell abgeschlossen. Diese Vereinbarung stärkt die Position von Next Level Aviation als vertrauenswürdiges Bindeglied in den Lieferketten des OEM-Ersatzteilmarktes der Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus baut Next Level Aviation seine führende Position als weltweiter Vertreiber von USM weiter aus, der in erster Linie Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke unterstützt.

Next Level Aviation stärkt OEM-Beziehungen mit Honeywell Channel Partner Status weiter

Diese Channel-Partner-Vereinbarung zwischen Honeywell und Next Level Aviation verbindet die Ressourcen und das technische Know-how von Honeywell mit der Vertriebs-, Marketing- und Lieferkompetenz von Next Level Aviation. Diese leistungsstarke Kombination bietet unserem weltweiten Kundenstamm aus Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und MRO-Werkstätten (Maintenance, Repair and Overhaul) einen erheblichen Mehrwert durch Kosteneinsparungen und Just-in-Time-Lieferung.

Die Vertriebspartnervereinbarung sieht Folgendes vor:

Vorzugspreise für Honeywell-Teile

Zugang zu Honeywells Website und technischen Daten

Die Möglichkeit, Teile zur Reparatur direkt an Honeywell-Reparaturstationen zu senden

Ermäßigte Honeywell-Reparaturpreise

Jack Gordon, Chairman und CEO von Next Level Aviation, erklärte: „Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Honeywell bekannt geben zu können. Wir bedanken uns und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Honeywell-Team, um den weltweiten Ersatzteilmarkt für die kommerzielle Luftfahrt noch besser zu unterstützen. Dies ist bereits die zweite formelle, bedeutende OEM-Beziehung, die Next Level Aviation in jüngster Zeit eingegangen ist und die die Position von NLA als einer der weltweit führenden Distributoren von USM und Anbieter von Reparaturmanagement-Dienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke deutlich stärkt."

Mike Dreyer, Executive Vice President of Sales & Procurement bei Next Level Aviation, sagte weiter: „Honeywell ist seit über zehn Jahren ein Partner von Next Level Aviation. Der Abschluss einer formellen Vereinbarung für diese Partnerschaft war für uns eine leichte Entscheidung. Wir freuen uns darauf, unsere Allianz mit Honeywell zu stärken und unseren Kunden hervorragende OEM-Reparaturen zu liefern."

ÜBER NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge/Triebwerke (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und zugehörige Triebwerke. Next Level Aviation konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchten Materialien für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

