MessageWhiz führt Webportal der nächsten Generation ein und maximiert Benutzerfreundlichkeit und Messaging-Effizienz

Petah Tiqwa, Israel (ots/PRNewswire) - Zu den neuen Funktionen gehören eine

benutzerfreundliche Oberfläche, Multi-Agent-Funktionen, KI-Messaging-Optimierung

und verbesserte Analysen für datengesteuerte Kampagnen



MessageWhiz by MMDSmart, eine führende Plattform für Messaging-Lösungen für

Unternehmen, freut sich, die Veröffentlichung seines neu gestalteten Portals

bekannt zu geben. Dieses mit Spannung erwartete Update bietet eine Reihe neuer

Funktionen, die das Benutzererlebnis optimieren und das Kampagnenmanagement

verbessern sollen, sodass es für Unternehmen einfacher denn je wird, mit ihren

Kunden in Kontakt zu treten.





Diese neue Version des beliebten Portals MessageWhiz (https://messagewhiz.com/)bietet eine überarbeitete, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Erstellungund Verwaltung von Messaging-Kampagnen vereinfacht. Das Update beinhaltet einendreistufigen Nachrichtenerstellungsprozess, der es Nutzern erleichtert, gezielteNachrichten zu verfassen und zu versenden. Mit den erweiterten generativenKI-Funktionen zur Optimierung von Nachrichten und fortschrittlichen Analysenkönnen Unternehmen ihre Kommunikationsstrategien jetzt noch präziser optimieren."Wir sind immer bestrebt, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, intelligentereund effizientere Messaging-Kampagnen durchzuführen", sagt Arie Frenklakh, CEOvon MMDSmart. "Wir haben unseren Nutzern genau zugehört und uns daraufkonzentriert, mehr Funktionen zur Verbesserung ihrer Arbeitsabläufebereitzustellen. Mit der sorgfältig gestalteten Benutzeroberfläche, denzusätzlichen KI-Tools zur Optimierung von Kampagnen, den erweiterten Analysenund der Multi-Agent-Funktionalität ist diese Version ein großer Schritt nachvorn, um Unternehmen dabei zu helfen, die Wirkung ihrer Messaging-Maßnahmen zumaximieren."Eines der herausragenden Merkmale des neuen Portals ist dieMulti-Agenten-Fähigkeit, die eine nahtlose Zusammenarbeit von Teams auf derPlattform ermöglicht. Dies ist vorteilhaft für Unternehmen, die2-Wege-Messaging-Kampagnen oder mehrere Agenten verwalten, die ihre Einsätzekoordinieren müssen. Indem mehrere Agenten auf dieselben 2-Wege-Gesprächezugreifen und daran arbeiten können, erreichen Unternehmen eine größereEffizienz und Konsistenz in ihrer Kundenkommunikation.Das aktualisierte Analyse-Dashboard bietet tiefere Einblicke in dieKampagnenleistung und liefert Unternehmen verwertbare Daten zur Verfeinerungihrer Messaging-Strategien. Die Benutzer können wichtige Leistungskennzahlenaufschlüsseln, Trends erkennen und fundierte Entscheidungen zur Optimierungkünftiger Kampagnen treffen.Zusätzlich zu den neuen Funktionen legt das aktualisierte MessageWhiz-Portal denSchwerpunkt auf Sicherheit und Zuverlässigkeit, sodass sich Unternehmen daraufverlassen können, dass die Plattform Nachrichten schnell und sicher in alle Weltliefert.Die neue Version ist ab sofort verfügbar und MessageWhiz-Benutzer können dieVorteile dieser Verbesserungen sofort nutzen. Ganz gleich, ob es sich um dieErstellung einer einfachen SMS oder die Orchestrierung einerMulti-Channel-Kampagne handelt, das aktualisierte Portal bietet dieerforderlichen Tools, um erfolgreiche Messaging-Strategien mühelos umzusetzen.Weitere Informationen darüber, wie MessageWhiz Ihre Messaging-Kampagnenverbessern kann, finden Sie unter MessageWhiz.com (https://messagewhiz.com/) .View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/messagewhiz-fuhrt-webportal-der-nachsten-generation-ein-und-maximiert-benutzerfreundlichkeit-und-messaging-effizienz-302302381.htmlPressekontakt:ira@mmdsmart.com,+97254480247Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177384/5907015OTS: MMDSmart