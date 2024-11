US-Aktien stehen vor einer 66-Prozent-Rallye, sagt dieser Stratege

"Die Aktienanleger sind auch von dem Regimewechsel zu einer wirtschaftsfreundlicheren Regierung, die Steuersenkungen und Deregulierung fördert, begeistert", schrieb er am Montag in einer Notiz.

Yardenis Prognosen beruhen auf der Überzeugung, dass Trumps Politik, insbesondere die Senkung des Körperschaftssteuersatzes, zu höheren Gewinnen für US-Unternehmen führen wird. Wenn Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten beigelegt sind, dürfte sich die Aktienmarktrallye verstärken, schrieb er.

"Wir rechnen zwar nicht mit einer weiteren Baisse bis zum Ende des Jahrzehnts, aber es wird zweifellos einige Korrekturen geben", sagte Yardeni und fügte hinzu, dass die übermäßig bullishe Stimmung Anlass zur Sorge gibt.

Dennoch bestehe eine gute Chance, dass sich der Optimismus der Verbraucher und Unternehmen verbessere und dem gleichen Muster folgt wie bei der Wahl von Trump im Jahr 2016. "Die gute Laune ist zurück", so Yardeni.

Oppenheimer-Stratege John Stoltzfus ist ebenfalls bullish gegenüber der kurzfristigen Entwicklung des Marktes eingestellt und gibt für den S&P 500 ein neues Ziel von 6.200 Punkten für Ende 2024 an. Stoltzfus, der seine Schätzung von 5.900 am Montag anhob, führte den Wegfall der Unsicherheit über die Wahlen als Grund für den möglichen Anstieg um 3,3 Prozent in diesem Jahr an.

Trump als aktienfreundlichster Präsident der Geschichte

Jeremy Siegel, Finanzprofessor an der Wharton School der University of Pennsylvania, reiht sich in den Bullen-Chor ein. Er sagt, dass der Aktienmarkt durch den designierten Präsidenten Donald Trump dank seiner wirtschaftsfreundlichen Politik einen größeren Auftrieb erhalten könnte als durch jede andere Regierung zuvor.

"Der designierte Präsident Trump ist der börsenfreundlichste Präsident, den wir in unserer Geschichte je hatten", sagte Siegel am Montag gegenüber CNBC. "Er hat seinen Erfolg in seiner ersten Amtszeit daran gemessen, wie gut der Aktienmarkt gelaufen ist. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er eine Politik umsetzen wird, die schlecht für den Aktienmarkt ist."

Als Reaktion auf Trumps Wahlsieg erreichten die Märkte bereits neue Höchststände. Der S&P 500 verzeichnete in der vergangenen Woche mit einem Anstieg von 4,66 Prozent sein bestes Wochenergebnis seit November 2023 und notierte zum ersten Mal über 6.000 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average kletterte nach der Wahl ebenfalls über einen neuen Meilenstein von 44.000 Punkten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion