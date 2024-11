Spearmint strebt Diversifizierung in den Kryptomarkt an

12. November 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das Board entschieden hat, einen Teilbetrag seiner Barmittel in den Kryptomarkt zu diversifizieren.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Nachdem die Republikaner die US-Wahl gewonnen haben, ist die Stimmung gegenüber Kryptowährungen viel freundlicher geworden. Wir planen, einen Teilbetrag der Barmittel in die hochwertigsten Bereiche des Kryptomarktes zu investieren. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass die Aussichten für qualitativ hochwertige Kryptowährungen im längerfristigen Bereich besser sein könnten als für Bankzinsen, und dass es sinnvoll ist, einen Teil unserer Barmittel in diesem Bereich zu veranlagen.“

Über Spearmint Resources Inc.

Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projeke im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt sowie das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt sowie das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay und das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge.

Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung:

Die Unternehmensführung plant eine Veranlagung in Bitcoin, Ethereum oder Solana und wird nicht mehr als 20 Prozent seiner Barmittel in diesen Plan investieren. Spearmint ist ein Bergbauunternehmen und kein Investment-Emittent und plant auch keine Aktivitäten in diese Richtung. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass die Aktionäre von der Veranlagung eines Teilbetrags der Barmittel in diesem Bereich profitieren können. Das gesamte Kapital wird über eine börsennotierte Firma zugeteilt und wird 20 Prozent nicht übersteigen.

Qualifizierter Sachverständiger für Offenlegungen im Bergbau:

Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

