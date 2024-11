80 % befürchten Überlastung ihrer Infrastruktur durch KI (FOTO)

München (ots) - Die jährliche Umfrage zur Speichernutzung deckt Bedenken über

KI-Nutzung und Lücken in der Infrastruktur auf



DataCore Software, ein Branchenführer im Bereich Dateninfrastruktur und

-management, hat heute die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage "State of

Storage 2024" veröffentlicht. Diese wurde von dem unabhängigen

Forschungsunternehmen DirectResearch unter Datenexperten auf der ganzen Welt -

darunter Befragte aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den

Niederlanden und Australien - durchgeführt. Der Fokus der Umfrage lag auf den

aktuellen Trends der Datenspeicherung und dem Einsatz von künstlicher

Intelligenz (KI). DataCore Software gibt diese Umfrage seit 2011 jährlich in

Auftrag.



Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung:





1. Lücken bei der Datenspeicherkapazität und Management-Hindernisse64 % der befragten deutschen Unternehmen gab an, dass sie die Daten ihresUnternehmens lieber zentral in lokalen Rechenzentren und/oder dezentral inverteilten Einrichtungen speichern möchten. Viele Befragte gaben an, dass ihreraktuellen Speicherinfrastruktur entscheidende Funktionen fehlen. Die größtenLücken liegen in den Bereichen Manipulationssicherheit der Daten (29 %),ausreichende Speicherleistung (27 %) und hohe Verfügbarkeit (23 %).Die Befragten gaben außerdem an, dass die Vereinfachung der Speicherverwaltungdie am meisten gewünschte Verbesserung sei (44 % nannten eine vereinfachteVerwaltung für verschiedene Speichertypen). Gleichzeitig soll aber eine Bindungan einen einzigen Anbieter vermieden werden, um die Kosten im Rahmen zu halten.33 % wünschten sich die Möglichkeit, die Speicherkosten durch einen flexiblenWechsel des Hardwareanbieters bei Bedarf zu senken.2. Auswirkungen des Einsatzes von KIKI wird derzeit von 45 % der befragten deutschen Unternehmen eingesetzt undliegt damit unter dem Duschschnitt der weltweit Befragten (57 %). In den USA istdie Quote der KI-Nutzung mit 69 % am höchsten. Die wichtigsten Abteilungen, dieKI einsetzen, sind IT (55 %), Marketing (38 %) und Kundenservice (26 %). In derLogistik setzen immerhin schon 24 % der befragten Unternehmen KI ein. Allerdingsgaben nur 20 % der Befragten an, dass sie "äußerst zuversichtlich" sind, dassihr derzeitiges Datenmanagement und ihre Datenspeicherung die KI-Arbeitslastenbewältigen können, während die restlichen 80 % ihr Vertrauen auf einer Skalazwischen "mäßig zuversichtlich" und "überhaupt nicht zuversichtlich" einstuften.80 % erwarten Herausforderungen für ihre Speicherinfrastruktur bei derUnterstützung aktueller und zukünftiger KI-Arbeitslasten. Ganz oben auf der