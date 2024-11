Bitcoin prallt an der Marke von 90.000 US-Dollar ab Der Bitcoin ist am Dienstag an der Marke von 90.000 US-Dollar abgeprallt. Auf der Plattform Bitstamp fiel die älteste und bekannteste Kryptowährung zuletzt auf 86.412 Dollar zurück. Zuvor hatte der Bitcoin mit 89.993 Dollar ein Rekordhoch erreicht. …