Wie systemische Fragen zu einer gelebten Arbeitsschutzorganisation führen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Zahlreiche Unternehmen haben noch immer mit denHerausforderungen einer gelebten Sicherheitskultur zu kämpfen - insbesondere dieKommunikation von Führungskräften bei unsicheren Handlungen ihrer Mitarbeiterzeigt dabei oft ungenutztes Potenzial. Doch wie lässt sich eine nachhaltigeVeränderung hin zu einer gelebten Arbeitsschutzorganisation erreichen, in derFührungskräfte aktiv dazu beitragen?Unsicherheiten und Kommunikationslücken im Arbeitsschutz gehören für vieleUnternehmen zum Alltag: So zeigt sich eine typische Herausforderung etwa beiSicherheitsrundgängen, wenn Mitarbeiter in gefährdeten Bereichen keineSchutzausrüstung tragen. Oft werden unsichere Verhaltensweisen dabei zwarerkannt und angesprochen - doch meist nur oberflächlich. Folgerichtig entstehthäufig eine Abwehrhaltung: Mitarbeiter, die sich zurechtweisen lassen, setzenzwar den Gehörschutz auf, doch nachhaltige Verhaltensänderungen bleiben aus.Ursache hierfür ist größtenteils eine von Zeitdruck geprägte Kommunikation sowieder Fokus auf Schuldzuweisungen anstatt eines offenen Dialogs. "WennFührungskräfte in solchen Situationen mit Schuldzuweisungen oder alleinigdeutlichen Ansagen arbeiten, dann wird sich der Zustand nicht wesentlichverbessern. Um unsichere Situationen zu erkennen und die wahren Hintergründe zuverstehen, braucht es einen offenen Umgang mit Fehlern und den Einsatz vonsystemischen Methoden", erklärt Stefan Ganzke von der WandelWerker ConsultingGmbH."Wir müssen uns die Mühe machen, die Mitarbeiter zu verstehen und diese zumNachdenken zu bewegen", fügt der Arbeitsschutz-Experte hinzu. "Möchte einUnternehmen für sichere und gesunde Arbeitsplätze stehen, sind einewertschätzende Kommunikation und der offene Umgang mit Fehlern zwei Grundsäulendes Miteinanders." Als Sicherheitsingenieur und Geschäftsführer der WandelWerkerConsulting GmbH hat Stefan Ganzke gemeinsam mit Anna Ganzke bereits zahlreichenmittelständischen Unternehmen und Konzernen dabei geholfen, systematisch undnachhaltig Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Wieinsbesondere Führungskräfte hierzu beitragen können und warum die Qualität undTiefe ihrer Fragen dabei absolut entscheidend sind, verrät Stefan Ganzke von derWandelWerker Consulting GmbH hier.Zu einfache Unfallaufarbeitung als Wurzel allen Übels: Warum es sich immerlohnt, mehr erfahren zu wollenDie meisten Arbeitsunfälle und unsicheren Situationen entstehen nachweislichdurch menschliches Fehlverhalten. Doch liegt der Grund hierfür selten nur beieinem einzelnen Fehler des Mitarbeiters - in den meisten Fällen führt vielmehreine Verkettung von Fehlentscheidungen auf mehreren Ebenen zu solchen