SANY verhilft dem intelligenten Hafenbau zu einem großen Durchbruch

Shanghai (ots/PRNewswire) - Projekt zur Umstellung der Automatisierung von

Reifenkränen im Hafen von Tianjin: digitale und intelligente Lösungen, um

Energie zu sparen und den Kohlenstoffausstoß zu verringern



Sany Marine Heavy Industry Co, Ltd. ("SANY Marine"), die Hafenmaschinentochter

der SANY Group ("SANY"), hat mit dem intelligenten System H-Move2.0 einen

bedeutenden Durchbruch beim Projekt zur Automatisierung des Reifenkrans im Hafen

von Tianjin erzielt. Das System hat die Betriebseffizienz von Reifenkränen auf

20 Bewegungen pro Stunde verbessert und damit einen neuen Standard in der

Entwicklung von grünen, digitalen und intelligenten Häfen gesetzt. Angesichts

der bevorstehenden COP29 und der Forderung der verarbeitenden Industrie nach

einer Netto-Null-Entwicklung geht SANY entschlossen den Weg der industriellen

Transformation mit konkreten Maßnahmen, um die Kohlenstoffziele zu erreichen.







Logistikausrüstungen zu werden, elektrische, intelligente, unbemannte und

integrierte Lösungen für intelligente Häfen zu liefern und die grüne

Transformation der globalen Hafenmaschinenindustrie zu unterstützen.



Angesichts von Herausforderungen wie Energieeinsparung, Kohlenstoffreduzierung

und intelligenter Entwicklung, dem Bedarf an Funktionen zur Vermeidung von

Erschütterungen und Verdrehungen und Arbeitskräftemangel haben die intelligenten

Hafenlösungen von SANY Marine bedeutende Fortschritte gebracht. Dazu gehören

Echtzeit-Technologien zur Vermeidung von Erschütterungen und Verdrehungen, die

einen automatisierten und sicheren Betrieb gewährleisten und die betriebliche

Effizienz über die traditionellen manuellen Methoden hinaus steigern.



Durch den Einsatz digitaler Zwillingstechnologien kann das Team die Bewegung und

die Position der Container vorhersagen und simulieren und die Absenkung des

Spreaders zu den wesentlichen technischen Funktionen hinzufügen, um

außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Die Automatisierungseffizienz eines

herkömmlichen Reifenkrans liegt bei 15 bis 16 Zyklen pro Stunde, während die

neue Version, die GPS, KI-Visualisierung und 3D-Scanning-Bildgebungstechnologien

integriert, die Zuverlässigkeit des Signals erheblich verbessern kann. Nach

viermonatigen Testläufen hat die Maschine Nr. 45 die automatisierte

Arbeitseffizienz auf 20 Zyklen pro Stunde verbessert und übertrifft damit zum

ersten Mal in der Branche die manuelle Arbeit.



Durch die Vorhersage und Simulation der Bewegung und der Position des

Landekastens wird der Vorgang des Absenkens des Spreizers zu den technischen

Grundlagen der manuellen Arbeit hinzugefügt, und die Ergebnisse sind

bemerkenswert. Die Automatisierungseffizienz eines herkömmlichen Reifenkrans

beträgt etwa 15 bis 16 Zyklen pro Stunde. Das neu aufgerüstete System hat eine

Eingriffsrate von nur 2,78 % und ein Betriebsverhältnis von 1:6, d. h. eine

Person kann bis zu sechs RTGs gleichzeitig bedienen.



"Es gibt noch Potenzial für die Modernisierung unserer Trägerwerkzeuge und der

dazugehörigen Ausrüstung, wodurch wir unsere Ressourcen besser nutzen und die

kohlenstoffarme und umweltfreundliche Entwicklung fördern können", sagte Cheng

Shidong, Direktor des Zentrums für städtischen Verkehr am Institut für

umfassenden Verkehr der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission.



Der Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft ist eine der größten Herausforderungen

unserer Zeit, und SANY nutzt die wirtschaftlichen und industriellen Chancen, die

sich aus der kohlenstoffarmen Transformation ergeben, um den grünen und

kohlenstoffarmen Übergang der traditionellen Baumaschinenindustrie aktiv zu

fördern. Mit neuen Qualitäts-Produktkräften als treibende Kraft wird SANY die

Strategie der geringen Kohlenstoffemissionen beschleunigen und die Ziele der

grünen Entwicklung erreichen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2553744/Port_Tianjin_tire_crane_automati

on_transformation_project.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-verhilft-de

m-intelligenten-hafenbau-zu-einem-groWen-durchbruch-302302620.html



Pressekontakt:



Dongxu Shen,

shendx3@sany.com.cn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121623/5907139

OTS: Sany Group





SANY Marine hat sich zum Ziel gesetzt, Technologieführer fürLogistikausrüstungen zu werden, elektrische, intelligente, unbemannte undintegrierte Lösungen für intelligente Häfen zu liefern und die grüneTransformation der globalen Hafenmaschinenindustrie zu unterstützen.Angesichts von Herausforderungen wie Energieeinsparung, Kohlenstoffreduzierungund intelligenter Entwicklung, dem Bedarf an Funktionen zur Vermeidung vonErschütterungen und Verdrehungen und Arbeitskräftemangel haben die intelligentenHafenlösungen von SANY Marine bedeutende Fortschritte gebracht. Dazu gehörenEchtzeit-Technologien zur Vermeidung von Erschütterungen und Verdrehungen, dieeinen automatisierten und sicheren Betrieb gewährleisten und die betrieblicheEffizienz über die traditionellen manuellen Methoden hinaus steigern.Durch den Einsatz digitaler Zwillingstechnologien kann das Team die Bewegung unddie Position der Container vorhersagen und simulieren und die Absenkung desSpreaders zu den wesentlichen technischen Funktionen hinzufügen, umaußergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Die Automatisierungseffizienz einesherkömmlichen Reifenkrans liegt bei 15 bis 16 Zyklen pro Stunde, während dieneue Version, die GPS, KI-Visualisierung und 3D-Scanning-Bildgebungstechnologienintegriert, die Zuverlässigkeit des Signals erheblich verbessern kann. Nachviermonatigen Testläufen hat die Maschine Nr. 45 die automatisierteArbeitseffizienz auf 20 Zyklen pro Stunde verbessert und übertrifft damit zumersten Mal in der Branche die manuelle Arbeit.Durch die Vorhersage und Simulation der Bewegung und der Position desLandekastens wird der Vorgang des Absenkens des Spreizers zu den technischenGrundlagen der manuellen Arbeit hinzugefügt, und die Ergebnisse sindbemerkenswert. Die Automatisierungseffizienz eines herkömmlichen Reifenkransbeträgt etwa 15 bis 16 Zyklen pro Stunde. Das neu aufgerüstete System hat eineEingriffsrate von nur 2,78 % und ein Betriebsverhältnis von 1:6, d. h. einePerson kann bis zu sechs RTGs gleichzeitig bedienen."Es gibt noch Potenzial für die Modernisierung unserer Trägerwerkzeuge und derdazugehörigen Ausrüstung, wodurch wir unsere Ressourcen besser nutzen und diekohlenstoffarme und umweltfreundliche Entwicklung fördern können", sagte ChengShidong, Direktor des Zentrums für städtischen Verkehr am Institut fürumfassenden Verkehr der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission.Der Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft ist eine der größten Herausforderungenunserer Zeit, und SANY nutzt die wirtschaftlichen und industriellen Chancen, diesich aus der kohlenstoffarmen Transformation ergeben, um den grünen undkohlenstoffarmen Übergang der traditionellen Baumaschinenindustrie aktiv zufördern. Mit neuen Qualitäts-Produktkräften als treibende Kraft wird SANY dieStrategie der geringen Kohlenstoffemissionen beschleunigen und die Ziele dergrünen Entwicklung erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2553744/Port_Tianjin_tire_crane_automation_transformation_project.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-verhilft-dem-intelligenten-hafenbau-zu-einem-groWen-durchbruch-302302620.htmlPressekontakt:Dongxu Shen,shendx3@sany.com.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121623/5907139OTS: Sany Group