Ethereum-ETFs ziehen Milliarden an!

In den letzten Tagen hat Ethereum dank neu eingeführter Spot-ETFs eine Rekordzuflusswelle institutionellen Kapitals erfahren. Allein am Montag flossen in den USA mehr als 295 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs, was einen neuen Höchststand markiert. Der Fidelity Ethereum Fund (FETH) verzeichnete mit 115,5 Millionen US-Dollar den größten Anteil.