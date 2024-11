Eurokurs bleibt unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag auf den tiefsten Stand seit April gefallen. Am Nachmittag sank die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,0604 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei 1,0660 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0617 (Montag: 1,0651) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9418 (0,9388) Euro.

Der Euro setzt so seine Talfahrt fort. Neben der jüngsten Dollar-Stärke in Folge der US-Wahlen wird er auch durch die schwächelnde Konjunktur belastet. Die diesbezüglichen Einschätzungen deutscher Finanzexperten haben sich im November unerwartet eingetrübt. "Die Konjunkturerwartungen für Deutschland stehen unter dem Eindruck des Trump-Sieges und des Ampel-Aus", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Er sieht jedoch auch Hoffnungszeichen: "In den letzten Tagen des Umfragezeitraums mehren sich jedoch auch optimistischere Stimmen zum wirtschaftlichen Ausblick für Deutschland durch die Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen."