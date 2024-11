Mützenich erleichtert über Ende des Streits um Wahltermin

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag hat sich erleichtert gezeigt um das Ende des Streits um einen Wahltermin durch die Einigung auf den 23. Februar. Der auf Bitten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) federführend an der Beilegung des Ringens beteiligte Fraktionschef Rolf Mützenich sagte in Berlin: "Jetzt können wir uns endlich von dieser leidigen Diskussion um den Wahltermin entfernen und können uns eben auf das konzentrieren, was unserem Land letztlich gut tut", sagte ihr Fraktionschef Rolf Mützenich in Berlin.

Vertrauensfrage am 11. und 16. Dezember