Globale Aktienmärkte im Sinkflug: DAX und MDAX mit starken Verlusten

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.988,38 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 2,20%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der mit einem Minus von 2,24% auf 26.372,31 Punkte fällt. Der SDAX ist ebenfalls stark betroffen und verliert 2,33%, womit er bei 13.247,78 Punkten notiert. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, zeigt sich etwas widerstandsfähiger, fällt jedoch um 0,99% auf 3.379,51 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten nicht verschont geblieben. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,54% und steht bei 44.059,24 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,38% und notiert bei 5.981,23 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärkere Verluste hinnehmen müssen als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der SDAX und der MDAX deutliche Rückgänge verzeichnen.Der TecDAX und die US-Indizes zeigen sich vergleichsweise stabiler, jedoch bleibt die allgemeine Markttendenz negativ.Infineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.28% an, gefolgt von Airbus mit 2.23% und Rheinmetall, das um 1.66% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet BASF einen Rückgang von -4.31%, während Brenntag mit -8.13% und Bayer mit -11.55% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem Plus von 2.93% hervor, gefolgt von HYPOPORT mit 2.79% und TeamViewer, das um 1.31% zulegte.Hugo Boss verzeichnete einen Rückgang von -5.91%, während Aurubis mit -7.64% und United Internet mit einem dramatischen Verlust von -17.99% die Flopwerte anführen.Elmos Semiconductor ist der Spitzenreiter im SDAX mit einem Anstieg von 3.59%, gefolgt von INDUS Holding mit 2.45% und KSB Vz. mit 1.64%.Sixt fiel um -8.06%, während Evotec mit -8.24% und Verbio mit einem Rückgang von -16.13% die größten Verluste im SDAX verzeichneten.Im TecDAX führt Infineon Technologies erneut mit 4.28%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.59% und HENSOLDT mit 2.93%.1&1 fiel um -7.12%, während Evotec mit -8.24% und United Internet mit -17.99% die größten Rückgänge im TecDAX aufwiesen.Im Dow Jones verzeichnet Honeywell International einen Anstieg von 3.04%, gefolgt von NVIDIA mit 1.08% und Walmart mit 0.95%.Dow fiel um -2.25%, während Boeing mit -2.55% und 3M mit -2.71% ebenfalls negative Entwicklungen zeigten.Im S&P 500 führt Tyson Foods (A) mit einem Anstieg von 8.86%, gefolgt von Live Nation Entertainment mit 4.79% und Adobe mit 3.97%.Micron Technology verzeichnete einen Rückgang von -5.03%, während First Solar mit -5.35% und FMC mit -5.42% ebenfalls unter Druck standen.