bHaptics stellt die nächste Generation des TactSuit Pro und TactSuit Air mit verbesserter immersiver Haptik vor

Der TactSuit Air hat 16 haptische Motoren mit einem komfortablen Design und ist in zwei Farben erhältlich: Onyx und Ash. Er ist das elegante und spielerische Gegenstück zum TactSuit Pro und bietet zu einem wettbewerbsfähigen Preis von 249 USD dynamische und immersive Haptik für Benutzer, die ihre Erfahrungen mit Virtual Reality beginnen.

bHaptics bringt außerdem eine neue Version seines beliebten haptischen Produkts für den Arm auf den Markt: TactSleeve. Mit drei haptischen Motoren pro Arm ist der TactSleeve so optimiert, dass er ein starkes haptisches Feedback liefert und gleichzeitig deutlich leichter (über 40 %) und angenehmer zu tragen ist als sein Vorgänger. Mit einem Preis von 199 USD bietet er eine effiziente und erschwingliche Lösung für Benutzer, die ein verbessertes haptisches Erlebnis in actiongeladenen Szenarien suchen.

„Unsere patentierte haptische Technologie, die einfache Integration in Spiele und Lösungen (mehr als 270 vergleichbare Spiele) und der starke Kundendienst haben die Produkte des Unternehmens zu einer beliebten Wahl für VR-Spieler und in anderen Branchen gemacht", so Kiuk Gwak, CEO von bHaptics. „Mit der Einführung dieser neuen Modelle ist bHaptics bestens gerüstet, um die wachsende Nachfrage nach immersiven haptischen Feedback-Erfahrungen in einem breiten Spektrum von Anwendungen zu befriedigen."

bHaptics' Vorbestellungen für den TactSuit Pro, TactSuit Air und TactSleeve laufen vom 12. bis 26. November (Pacific Standard Time) auf seiner Website bhaptics.com. Kunden, die vorbestellen, erhalten einen kostenlosen Versand, einen kostenlosen VR-Spielschlüssel und ein exklusives Abzeichen, mit dem sie ihre neue Weste individuell gestalten können. Der Versand erfolgt ab dem 27. November in der Reihenfolge des Kaufeingangs. Rückgabe und Rückerstattung sind innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum des Produkteingangs möglich.

Informationen zu bHaptics

Als erster Partner für haptische Lösungen für Meta im Rahmen des „Made for Meta"-Programms ist bHaptics (gegründet 2015) ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen haptischen Lösungen, der haptische Interaktion mit dem ganzen Körper bietet. Ihre Produkte sind mit allen gängigen VR-Headsets kompatibel und damit die erste Wahl für Nutzer, die ihre Virtual-Reality-Erfahrungen verbessern möchten. Im Januar 2024 warben sie erfolgreich Mittel der Serie C ein und erhöhten damit ihre Gesamtinvestition auf 180 Mio. USD.

