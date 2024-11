LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 12.11.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Roadshow-Feedback: Auftragsentwicklung der LIDE-Produkte im Fokus der Investoren



Wir waren vergangene Woche mit dem LPKF-CEO Dr. Klaus Fiedler in Hamburg auf Roadshow. Fokusthemen waren insbesondere die zukünftigen Wachstumspotenziale im Hinblick auf die LIDE-Technologie sowie die darauf aufbauenden ARRALYZE-Anwendungen.



LIDE mit attraktiven Chancen in mehreren Wachstumsmärkten: Die eigens entwickelte LIDE (Laser Induced Deep Etching)-Technologie steht sowohl in der Halbleiterindustrie als auch im Smartphone-Markt vor wichtigen Meilensteinen. Mithilfe dieser können Effizienzgewinne im mehrdimensionalen Halbleiter-Packaging (Advanced Packaging) realisiert werden, indem Glassubstrate präzise strukturiert werden. Der Vorteil der Technologie gegenüber der herkömmlichen Glasverarbeitung besteht in einer deutlich verbesserten Qualität, da Mikrorisse und thermischer Stress minimiert werden, sodass die Effizienz deutlich gesteigert wird. Marktseitig scheint sich die Entwicklung in Richtung Glassubstrate zu beschleunigen. So beabsichtigt Intel den Einsatz von Glassubstraten in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Die Umsätze für den Produktbereich LIDE sollten sich im laufenden Jahr voraussichtlich auf etwas über 10 Mio. EUR in etwa verdoppeln, wovon der Großteil dem Endmarkt Halbleiter zugeordnet werden dürfte. Ein Einsatz der auf LIDE basierenden Produkte in der Massenproduktion könnte hingegen zu Aufträgen im deutlich zweistelligen Mio.-EUR-Bereich führen. Neben dem Halbleitermarkt kann die LIDE-Technologie auch in der Produktion von faltbaren Displays eingesetzt werden. Aktuell werden diese noch mit sog. Ultradünnem Glas (Ultra Thin Glass) ausgestattet, welches u.E. gegenüber mit LIDE gefertigten Displays schwächere mechanische Eigenschaften aufweist. In diesem Bereich arbeitet LPKF bereits seit Ende 2021 im Rahmen eines Joint Development Agreements mit einem führenden Display-Hersteller zusammen. Eine mögliche Umstellung der Produktionstechnologie im Rahmen einer neuen Produktreihe könnte u.E. zu Aufträgen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich führen.

Zweigeteilte Go-to-Market-Strategie für ARRALYZE-Systeme: Als unerfahrener Player im Biotechnologie-Markt hatte LPKF mit den auf der LIDE-Technologie basierenden ARRALYZE-Produkten einige Verzögerungen hinzunehmen. Diese begründeten sich u.a. in produktseitigen Iterationen sowie einer angepassten Vertriebsstrategie. LPKF will zunächst den akademischen Markt adressieren, der zwar kleiner als der kommerzielle Bereich ist, gleichzeitig jedoch bei Forschungserfolgen den Vertrieb auch an nichtakademische Kunden deutlich vereinfachen würde. Hier erwarten wir erste Aufträge in geringer Stückzahl in 2025, die einen Gesamterlös im niedrigen siebenstelligen Bereich implizieren würden.



Fazit: LPKF sieht sich mit Blick auf 2025 produktseitig stark aufgestellt und könnte in den beiden zukunftsträchtigen Produktbereichen LIDE und ARRALYZE mit attraktiven Aufträgen positiv überraschen. Diese könnten einen positiven Trigger für die Aktie darstellen, wenngleich Timing und Höhe solcher Aufträge weiterhin unsicher sind. Daher behalten wir zunächst unsere Prognosen bei und bestätigen das aktuelle Rating 'Halten' mit einem Kursziel von 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



