Flexible Circuit Technologies kündigt bedeutende Erweiterung von Fähigkeiten und Ressourcen an

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Flexible Circuit Technologies (FCT), ein weltweit

tätiger Hersteller von flexiblen Schaltungen, Heizelementen und Membranschaltern

mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, gibt die Eröffnung von FCT-Huizhou bekannt.



FCT-Huizhou, firmierend als inTFlex, wurde 2024 in Huizhou, Guangdong, China,

eröffnet. Mit über 900.000 Quadratmetern modernster Fertigungstechnologie

vereint diese Anlage die Elektronik- und die Auftragsfertigung von FCT in einer

neuen, hochmodernen Anlage. inTFlex, die EMS-Gruppe von Flexible Circuit

Technologies, verfügt über vollautomatische Hochgeschwindigkeits-SMT-Smartlines,

Anlagen für Kunststoffspritzguss, Membranschalter, CNC-Fähigkeiten,

Befestigungselemente und alle bestehenden Mehrwertdienste. inTFlex ermöglicht es

FCT, weiterhin hervorragende EMS- und CM-Dienstleistungen anzubieten, um

erstklassige Verbindungslösungen zu schaffen, die Produktionseffizienz zu

optimieren und die Skalierbarkeit von Programmen für globale Kunden aus den

Bereichen Medizin, Automobil/EV, Konsumgüter und Industrie zu unterstützen. Um

mehr über inTFlex zu erfahren, besuchen Sie flexiblecircuit.com/intflex.







für Geschäftsentwicklung, Anwendungstechnik, CAD und Programmmanagement in der

ganzen Welt. FCT baut sein internes Personal weiter aus, um unser Ziel, einen

erstklassigen Kundenservice zu bieten, zu unterstützen.



"FCT ist bestrebt, seine Ressourcen zu erweitern, um die Bedürfnisse seiner

Kunden zu erfüllen", sagte Ray Cottrell, Executive Vice President von Flexible

Circuit Technologies. "Unsere neue Produktionsfläche in Verbindung mit der

Erweiterung unseres Teams um eine Fülle von Fachexperten spricht für unser

Engagement. Unser kontinuierliches Wachstum ist ein Beweis für die harte Arbeit

und das Engagement unseres Teams sowie für die Treue unserer Kunden. Dieses

Wachstum ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu bedienen, und eröffnet neue

Möglichkeiten für mehr Innovation und Forschung. Wir sind gespannt auf die

Zukunft von FCT und freuen uns darauf, unser Wachstum fortzusetzen!"



Flexible Circuit Technologies, Inc. (FCT) ist ein weltweit führender Anbieter

von Spezialverbindungen, einschließlich flexibler Schaltungen, starrer und

flexibler Komponenten, flexibler Heizelemente, Membranschalter,

Kunststoffformteile und wertsteigernder EMS, von Produktmodulen bis zu

kompletten Gehäusen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu

entwickeln und herzustellen, die Ihr Projekt zum Leben erwecken. Mit über 250

Jahren kombinierter technischer Erfahrung spart unser Team von renommierten

Anwendungsingenieuren Zeit und Geld, indem es Ihre Konstruktion optimiert, um

die Möglichkeiten zu maximieren und die Fertigungsrisiken zu minimieren.



