Dax sackt ab - Molltöne von Unternehmensseite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Gewinne vom Wochenbeginn am Dienstag komplett abgegeben und sich der psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten genähert. Der deutsche Leitindex und die anderen viel beachteten Indizes schlossen jeweils mit mehr als zwei Prozent im Minus. Angesichts vieler Molltöne von Unternehmensseite lässt damit die von vielen Investoren erhoffte Jahresendrally auf sich warten. Zudem wuchs die Sorge, dass die protektionistische Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Inflation in die Höhe treiben könnte. Insofern scheuten die Anleger vor den am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA das Risiko und nahmen lieber Gewinne mit.

Der Dax sackte um 2,13 Prozent auf 19.033,64 Punkte ab. Am Montag hatte er sich einmal mehr an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Dienstag um 2,02 Prozent auf 26.450,62 Punkte.