TAG Immobilien will nach zwei Jahren wieder Dividende zahlen

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): HalbjahresergebnisTAG Immobilien AG: Stabile Vermietungs- und gestiegene Verkaufsergebnisse im H1 2024; Jahresprognosen werden vollumfänglich bestätigt13.08.2024 / 06:55 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Im ersten Halbjahr 2024 wurde ein FFO I, der das gesamte Vermietungsgeschäft des Konzerns in Deutschland und in Polen beinhaltet, von EUR 88,1 Mio. erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem nur leichten Rückgang um EUR 1,0 Mio. bzw. 1%, trotz der im Geschäftsjahr 2023 und ersten Halbjahr 2024 erfolgten Verkäufe von Wohnungen in Deutschland. Das gesamte like-for-like Mietwachstum zeigte im deutschen Portfolio eine Steigerung auf 2,7% nach 2,3% p.a. im letzten vollen Geschäftsjahr 2023. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns hat sich in Deutschland im Jahresvergleich von 4,7% im Juni 2023 auf 4,2% verbessert.Im Vermietungsbereich sind in Polen mittlerweile ca. 2.630 Wohnungen fertiggestellt, weitere Mietwohnungen befinden sich im Bau. Bis Ende 2024 wird die Gesamtzahl der fertig gestellten Mietwohnungen rund 3.350 erreichen, während mittelfristig ein Bestand von ca. 10.000 Mietwohnungen bis zum Jahresende 2028 angestrebt wird.Obwohl ein Teil der polnischen Mietwohnungen erst in den letzten Monaten fertig gestellt wurde, beläuft sich die Vermietungsquote im Gesamtportfolio aufgrund der starken Wohnungsnachfrage zum Stichtag bereits auf 92,6%; der Leerstand für Wohnungen, die mehr als ein Jahr in der Vermietung sind, beträgt 2,8%. Das like-for-like Mietwachstum für die seit mehr als einem Jahr auf dem Markt befindlichen Wohnungen liegt zum 30. Juni 2024 bei 4,5% p.a. Nach den zwei außerordentlich starken Geschäftsjahren 2022 (22,0%) und 2023 (10,8%) hat sich die Entwicklung des Mietwachstums damit erwartungsgemäß etwas normalisiert.In Bezug auf den FFO II, der zusätzlich zum FFO I das Verkaufsgeschäft mit umfasst, ist ein Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um EUR 9,8 Mio. bzw. 9% auf EUR 121,4 Mio. zu verzeichnen. Dies ist vor allem auf das erhöhte Verkaufsergebnis der TAG in Polen zurückzuführen (EUR 34,1 Mio. im H1 2024 nach EUR 23,2 Mio. im H1 2023). Im Berichtszeitraum wurden 1.330 (Vorjahreszeitraum: 863) Wohnungen an die Käufer übergeben und sind damit ergebniswirksam.In den ersten sechs Monaten 2024 wurden in Polen Verkäufe von 1.056 (Vorjahr: 1.817) Wohnungen beurkundet. Trotz der reduzierten Wohnungsanzahl blieb das gesamte Verkaufsvolumen (kumulierte Verkaufspreise) im H1 2024 mit EUR 198 Mio. nach EUR 222 Mio. im H1 2023 dank der in den letzten zwölf Monaten um durchschnittlich ca. 20% gestiegenen Verkaufspreise auf hohem Niveau.Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, kommentiert die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 wie folgt: „Mit der bisherigen operativen Entwicklung im Jahresverlauf 2024 können wir sehr zufrieden sein. Der Anstieg des Mietwachstums in Deutschland zeigt, dass die von uns angebotenen bezahlbaren Wohnungen auch in B-Standorten auf eine starke Nachfrage stoßen. Gleichzeitig wächst unser polnisches Vermietungsportfolio und die Verkäufe in Polen liefern weiter gute Ergebnisse. Auf dieser Basis können wir die Prognosen für das Gesamtjahr 2024, einschließlich der FFO I- und FFO II-Prognosen, vollumfänglich bestätigen.“Lediglich moderate Marktwertanpassung des Immobilienportfolios in Deutschland