Das Weltteam vereint sich mit KI, um den Großmeister beim Web Summit 2024 herauszufordern

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Ein historischer Schachwettkampf, bei dem

Teilnehmer aus aller Welt am 13. November 2024 online gegen den aufstrebenden

Schachstar Hans Niemann auf chess.it.com antreten können.



Die Schachwelt wird Zeuge eines bahnbrechenden Ereignisses, "Hans Niemann vs.

You", bei dem sich Teilnehmer aus der ganzen Welt mit einem KI-Beratungssystem

zusammentun werden, um gegen Großmeister Hans Niemann anzutreten. Diese

außergewöhnliche Herausforderung, ein Projekt von it.com Domains in

Zusammenarbeit mit World Chess und Web Summit, wird am 13. November , 2024, um

12:15 Uhr GMT/13:15 Uhr CET auf dem Web Summit 2024 in Lissabon stattfinden. Das

Match ist für jeden zugänglich: online (http://chess.it.com/) - keine

Registrierung oder Schachkenntnisse erforderlich - und lässt die Spannung des

klassischen Kräftemessens zwischen Intellekt und Strategie wieder aufleben.





