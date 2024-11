Layout der globalen Lieferkette von TopBand

Der Q3-Bericht 2024 von Topband ergab einen Umsatz von etwa 7,7 Mrd. Yuan (1,05 Mrd. USD) von Januar bis September (die Statistiken basieren auf den Regeln für börsennotierte Unternehmen in China), was einem Anstieg von 21,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und vier aufeinanderfolgende Quartale des Wachstums markiert. Der Umsatz in Übersee stieg ebenfalls von 16 % im Jahr 2023 auf 21 % im Jahr 2024, was auf die Strategie von Topband zurückzuführen ist: „n China verwurzelt, weltweit expandierend, nah am Kunden".

SHENZHEN, China, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Das 1996 gegründete Unternehmen Topband ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Steuerungslösungen. Nach etwa 30 Jahren der Entwicklung beschäftigt sich Topband hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von intelligenten Steuerungssystemen und bietet führende kundenspezifische intelligente Steuerungslösungen für Haushaltsgeräte, Werkzeuge, neue Energien und Industriezweige an, wobei die Technologie „Four Electrics and One Network" mit elektrischer Steuerung, Motor, Batterie, Stromversorgung und IoT-Plattform den Kern bildet.

Das globale Produktionsnetzwerk von Topband erstreckt sich über mehrere strategische Standorte: Shenzhen, Huizhou und Ningbo in China; Vietnam und Indien in Südostasien; Mexiko in Nordamerika; und Rumänien in Europa. Dies ermöglicht Topband eine reaktionsschnelle, lokalisierte Bereitstellung, die ein stabiles Wachstum unterstützt.

In China befinden sich die Fabriken von Topband im Perlfluss- und im Jangtse-Delta – Regionen mit einer starken industriellen Basis und Logistik. Topband betreibt Fabriken in Shenzhen, Huizhou, Ningbo und eine im Bau befindliche Anlage in Nantong, um die regionalen Ressourcen für eine effiziente Produktion und schnelle Marktreaktion zu optimieren.

Die internationale Lieferkette von Topband ist auf Flexibilität und Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Seine erste Fabrik im Ausland in Indien (2016) markierte seine globale Expansion. 2019 errichtete Topband eine Fabrik in Vietnam und profitierte von den lokalen Arbeitskräften und der Infrastruktur. Um Kunden in der westlichen Hemisphäre zu unterstützen, eröffnete Topband im Jahr 2021 ein Werk in Monterrey, Mexiko. In selben Jahr verstärkte Topband auch seine europäische Präsenz mit einer Fabrik in Rumänien, um die regionale Nachfrage zu decken.

Die Produktionsverantwortung ist strategisch auf verschiedene Standorte verteilt: In Chinas Anlagen werden die meisten Werkzeuge, Haushaltsgeräte, neue Energien und Industrieprodukte hergestellt. Vietnam und Mexiko konzentrieren sich auf Werkzeugkomponenten, während Indien und Rumänien Haushaltsgerätekomponenten herstellen.

Die Werke in Vietnam und Indien haben eine Großproduktion mit schnell wachsender Kapazität erreicht, während in Mexiko und Rumänien die Produktion hochgefahren und der Betrieb optimiert wird. Bis zum 3. Quartal 2024 hatten die Werke in Vietnam und Indien ihre Produktion von 2023 übertroffen. Das Werk in Mexiko verzeichnete einen Produktionswert von über 100 Mio. Yuan und ein deutliches Wachstum, während in Rumänien seit der Inbetriebnahme im vergangenen Jahr ein Produktionswert in zweistelliger Millionenhöhe erreicht wurde. Diese Zahlen unterstreichen die starke Leistung der Topband-Einrichtungen im Ausland.

Angesichts der geopolitischen Herausforderungen und Naturkatastrophen, die Risiken darstellen, hat Topband die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu einer Priorität gemacht. Das Unternehmen hat ein strenges globales Zertifizierungssystem für Zulieferer eingeführt und nutzt seinen Hauptsitz in Shenzhen als zentrales Planungszentrum, um 13 Produktions- und F&E-Zentren sowie 26 Niederlassungen weltweit zu koordinieren und eine effiziente Logistik und Compliance zu gewährleisten.

Bis zum Jahr 2023 werden weltweit rund 1,45 Mrd. Produkte, die mit den intelligenten Systemen von Topband ausgestattet sind, in die Haushalte gelangen. Geleitet von den Werten „Agilität, Innovation, Partnerschaft" baut Topband seine globale Präsenz aus, verbessert die Abläufe und beschleunigt die chinesische „intelligente Fertigung" weltweit, um mit seinen Kunden eine intelligentere und schönere Zukunft zu schaffen.

