Ford schickt Kölner Beschäftigte in Kurzarbeit - Deutlich niedrigere Nachfrage nach neuen Elektro-Modellen

Köln. (ots) - Der Autobauer Ford führt ab der kommenden Woche Kurzarbeit ein.Das erfuhr der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Im Kölner Werk, woderzeit die beiden neuen Elektromodelle Explorer und Capri gebaut werden, solldie Arbeit insgesamt für drei Wochen ruhen. Bis zu den Weihnachtsferien soll imWechsel jeweils eine Woche produziert und eine Woche ausgesetzt werden,berichtet die Zeitung unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. "Wir könnenbestätigen, dass Ford bei der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der sich rasantverschlechternden Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge Kurzarbeit beantragenwird", sagte eine Ford-Sprecherin laut der Zeitung. Man beobachte kontinuierlichdie Marktentwicklung. "Die deutlich niedriger als erwartete Nachfrage nachElektrofahrzeugen speziell in Deutschland erfordert eine temporäre Anpassung derProduktionsvolumina im Kölner Electric Vehicle Center", so die Sprecherin.Seit Juni läuft im Werk in Köln-Niehl der Explorer vom Band, seit Ende Septembernun auch der Capri. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-Betrieb. "Wir produzierenmehr als wir verkaufen können", heißt es in einem internen Schreiben, dass dem"Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt. Auch im ersten Quartal 2025 werde es noch Tageohne Produktion geben. Statt wie bislang 630 sollen ab kommendem Jahr künftignur noch 480 Fahrzeuge gebaut werden. Ford hat wie die gesamte Branche mit derAbsatzschwäche in Deutschland und Europa zu kämpfen. Der Konzern setzt voll aufElektromobilität. Mehr als zwei Milliarden Dollar hat Ford investiert, mehr als3000 Mitarbeiter umgeschult und das Kölner Werk in einen emissionsarmenProduktionsstandort für Elektromobilität umgewandelt. Die miese Konsumlaune unddas völlig abrupte Ende der Förderung für E-Autos Ende 2023 ebenso wie die immerwieder diskutierte Aufhebung des Verbrenner-Aus' auf EU-Ebene machen dergesamten Branche schwer zu schaffen.https://www.ksta.de/wirtschaft/werk-in-koeln-ford-schickt-beschaeftigte-in-kurzarbeit-897328Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5907303OTS: Kölner Stadt-Anzeiger