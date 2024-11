Airdoc engagiert sich für die Früherkennung und prädiktive Analyse chronischer Krankheiten und besitzt die weltweit größte Netzhautbilddatenbank

DÜSSELDORF, Deutschland, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 11. November glänzte Airdoc auf der Medizinmesse in Düsseldorf, Deutschland, mit seiner KI-Funduskamera 16H. Airdoc ist ein Medizintechnikunternehmen, das Lösungen für künstliche Intelligenz anbietet. Es widmet sich der Früherkennung, dem Management und der prädiktiven Analyse chronischer Krankheiten und verfügt über die weltweit größte Netzhautbilddatenbank. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen an der Hongkonger Börse notiert und wurde zur „ersten globalen medizinischen KI-Aktie".

Die AI-FD16H ist eine vollautomatische Funduskamera ohne Mydriasis, die speziell für die Fundusbildanalyse mit künstlicher Intelligenz konzipiert und entwickelt wurde. Sie ist nicht-invasiv und eignet sich für ein schnelles Screening, mit automatischer Pupillenverfolgung, Positionierung, Fokussierung und Aufnahme. Die KI stellt eine nahtlose Verbindung zur Erfassung von Bildern her und führt Echtzeitanalysen durch. Sie verfügt über eine hochauflösende Bildgebung mit 12 Millionen Pixeln und ein großes Sichtfeld von 50°. Die interne Neun-Punkt-Fixierung deckt ein größeres Sichtfeld ab. Sie verfügt über einen integrierten Bildschirm für die Echtzeit-Vorschau von Aufnahmen, die Überprüfung der Bildqualität und die Benutzerverwaltung.

Airdoc kann in nur drei Minuten einen „einmaligen Bericht zur Bewertung von 44 chronischen Krankheiten" erstellen, der 9 chronische Krankheitsrisiken und 35 häufige Netzhautanomalien enthält. In der Fachzeitschrift The Lancet wird darauf hingewiesen, dass die KI-Rechenleistung von Airdoc mit derjenigen von Augenärzten vergleichbar ist. Sie wird in Krankenhäusern, Untersuchungszentren, optischen Zentren für Brillen, Schulen, Familien, Apotheken, Flughäfen und anderen Szenarien verwendet und ist für Menschen verschiedener Ethnien und Altersgruppen geeignet. Besuchen Sie den Stand 11A04-3 bis zum 14. November oder die Website www.airdoc.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2553985/image_5032563_45724886.jpg

