Der Dax fällt unter die Marke von 19.000 Punkten, der Euro fällt zum Dollar unter die Marke 1,06 - nach dem Wahlsieg von Trump flieht Kapital aus Europa! Stehen die USA mit Trump also vor glorreichen Zeiten, weil das Kapital aus Europa abgezogen wird? Unwahrscheinlich. Denn der Sieg von Trump bedeutet Zölle und Inflation - darauf reagieren die Anleihemärkte mit stark steigenden Kapitalmarkt-Zinsen. Geld wird also teurer, die Fed die Zinsen dürfte die Leitzinsen kaum mehr senken können. Diese Kombination ist die richtig schlechte Botschaft - und bringt die USA als Titanic auf Kurs Richtung Eisberg, weil in nächster Zeit gigantische Schulden zu sehr hohen Zinsen neu refinanziert werden müssen. Der steigende Dollar wiederum drückt die in Dollar verschuldete "Restwelt" und sorgt dort für Inflation..

Das Video "Dax, Euro im Sinkflug - Kapital flieht aus Europa nach Trump-Sieg! " sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=466X3tZtVUQ