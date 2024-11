Damilola Ogunbiyi, CEO von SEforALL, wird in die TIME100-Klimaliste 2024 der 100 einflussreichsten Führungskräfte aufgenommen, die den Klimaschutz in der Wirtschaft vorantreiben

BAKU, Aserbaidschan, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- TIME hat den CEO und Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für nachhaltige Energie für alle und Ko-Vorsitzenden von UN-Energy, Damilola Ogunbiyi, in die 2024 TIME100 Climate aufgenommen, mit der die 100 innovativsten Führungskräfte ausgezeichnet werden, die den Klimaschutz in der Wirtschaft vorantreiben.

Damilola wurde für ihre unerschütterliche Stimme und ihren Einsatz für den Globalen Süden sowie für ihr Engagement für eine gerechte und ausgewogene Energiewende ausgezeichnet. Sie setzt sich mit globaler Fürsprache, Vordenkerrolle und beratender Unterstützung für mehr Klimaschutz durch die Dekarbonisierung der Energiesysteme ein.

Zu ihrer Auszeichnung sagte Francesco Starace, Vorsitzender des SEforALL-Verwaltungsrats, :

„Nachhaltige Energie ist eine Schlüssellösung, wenn wir die Klimakrise bewältigen und eine grünere, hellere Zukunft einleiten wollen. Damilola war eine einflussreiche Führungspersönlichkeit, die gezeigt hat, dass Veränderungen in Rekordzeit möglich sind, wenn man sich engagiert und konzentriert. Als Governance Board gratulieren wir ihr zu dieser wohlverdienten Anerkennung."

Damilola Ogunbiyi, CEO und Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für nachhaltige Energie für alle und Ko-Vorsitzende von UN-Energy, kommentierte:

„Dies ist nicht nur eine Anerkennung meiner Arbeit und meiner großartigen Kollegen bei SEforALL, sondern des gesamten Teams, das die Vision unterstützt, die Maßnahmen gegen Klimawandel und Energiearmut zu beschleunigen - mit dem Ziel, niemanden zurückzulassen!"

Diese TIME100-Auszeichnung ist eine von vielen anderen, die Damilola in den letzten zwei Jahren erhalten hat. Sie spiegelt die transformative Arbeit wider, die sie während ihrer ersten Amtszeit bei SEforALL und als UN-Sonderbeauftragte des Generalsekretärs geleistet hat. Im September 2024 erhielt sie vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate den Orden erster Klasse von Zayed II. in Anerkennung ihres Beitrags zum Erfolg der Klimakonferenz COP28; im selben Monat wurde ihr auch der Global Female Leadership Impact (GFLI) Award verliehen. Im März 2024 wurde sie von den Reuters' Trailblazing Women in Climate und den Reuters' Trailblazing Women in Energy als Wegbereiterin in ihrem Bereich ausgezeichnet. Im Jahr 2023 erhielt sie den President's Award des Energy Institute in Anerkennung ihrer kontinuierlichen Rolle bei der Lösung wichtiger globaler Probleme.

Über Damilola Ogunbiyi

Damilola Ogunbiyi steht seit Januar 2020 an der Spitze von Sustainable Energy for All (SEforALL). Unter ihrer Leitung hat die Organisation große Fortschritte gemacht, um eine gerechte, ausgewogene und nachhaltige Energiewende zu ermöglichen, die den Menschen in den Entwicklungsregionen eine bessere Lebensqualität und bessere Chancen bietet. In diesem Zeitraum hat SEforALL weltweit mehr als 90 Länder unterstützt und Zusagen für mehr als 1,3 Billionen US-Dollar an Energiefinanzierung erhalten. Erfahren Sie mehr über Damilola unter https://www.seforall.org/who-we-are/damilola-ogunbiyi

Informationen zu Sustainable Energy for All

Sustainable Energy for All ist eine unabhängige Organisation, die bei UNOPS angesiedelt ist und ein globales Mandat zur Beschleunigung der Energiewende in Schwellen- und Entwicklungsländern hat. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Energie, Klima und Entwicklung. Wir arbeiten weltweit mit Regierungen und Partnern zusammen, um die Energiearmut zu beenden, den Einsatz erneuerbarer Energien zu beschleunigen und den Klimawandel zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit unter www.SEforALL.org

