Euro fällt kurzzeitig unter 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im New Yorker Devisenhandel weiter Schwäche gezeigt. Erstmals seit November 2023 fiel die Gemeinschaftswährung kurzzeitig unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Zuletzt notierte sie wieder knapp darüber auf 1,0614 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0617 (Montag: 1,0651) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9418 (0,9388) Euro gekostet.

Der Euro setzte seine Talfahrt fort. Neben der jüngsten Dollar-Stärke in Folge der Wahlen in den USA wird er auch von einer schwächelnden Konjunktur belastet. Die diesbezüglichen Einschätzungen deutscher Finanzexperten haben sich im November unerwartet eingetrübt./bek/he