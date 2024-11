BSW fürchtet negative wirtschaftlichen Folgen durch Trump-Wahlsieg

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat vor möglichen wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump gewarnt. "Donald Trump ist ja jetzt für die deutsche Wirtschaft und für die Situation in Deutschland eben kein Gewinn", sagte sie den Sendern RTL und ntv auf einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag.



Wagenknecht verwies auf die von Trump angedrohten Handelsbarrieren. "Donald Trump hat angedroht und ich fürchte, er wird es wahrmachen, hohe Zollmauern aufzuziehen. Das ist für unsere Wirtschaft, die sich ohnehin schon in einer schweren Krise befindet, ein zusätzliches Problem."





