Anleger nehmen nach Trump-Rally Gewinne mit

dschigiwagi schrieb 06.11.24, 18:28

Ich habe in den letzten Wochen ein wenig ge- und verkauft.



Pfizer, Diageo, Pernod Ricard nachgekauft; Estee Lauder am Tief als Erstposition gekauft (als Trade) und Nestlé in der aktuellen Kursschwäche aufgebaut (da habe ich noch ein bis zwei Tranchen in petto).

Verkauft hab ich meine kompletten Bestände in Hugo Boss, Rio Tinto, Reckitt Benckiser und Wacker Neuson (jeweils als Trades mit netten Gewinnen; aber auch allesamt zu früh). Bei SMA Solar habe ich steuerwirksam die Position aufgelöst und rechne dies mit den Gewinnen gegen.



Man hat den Eindruck heute, dass es jetzt (endlich) volatiler wird und sich Chancen ergeben. Es hieß immer der Herbst könnte holpern und es ist lange nichts großartiges passiert.