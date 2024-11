Spotify überrascht mit Kundenwachstum - Aktienkurs steigt kräftig

U P D A T E --> SPOTIFY 💥📈Auch auf die Gefahr hin unglaubwürdig zu erscheinen, wie die Börsenbriefe aus eurem Spamordner, muss ich euch den nächsten Hammertrade zeigen. Ich kann mich sogar auf mein Posting hier im offenen Kanal beziehen, bei dem ich über Spotify berichtete. Punktlicher Einstieg in die Verdichtung vor dem Chartausbruch. Keine Harakiri-Derivate, einfach Calls, Delta clever gewählt und rein. Zusätzliches Weihnachtsgeld in unter 2 Monaten Investitionszeitraum. Ich glaube Spotify hat nach der Preiserhöhung und den Entlassungen gute Grundlagen gelegt, auch bei der nächsten Zahlenvorlage zu überzeugen. Neue Einstieg in frische Derivate sind geplant.