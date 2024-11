Beschleunigung des PE-Zyklus wird der Schlüssel zum Wachstum sein, betont Dechert-Bericht

München (ots/PRNewswire) - Der Global Private Equity Outlook 2025 liefert

Dealmakern wichtige Erkenntnisse für die Mittelbeschaffung, den Kapitaleinsatz

und die Rückkehr an den Verhandlungstisch in den nächsten zwölf Monaten.



- 60 % der Befragten weltweit bieten inzwischen ein Ko-Investitionsprogramm an.

- 44 % der Befragten würden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Privatisierung in

Betracht ziehen.

- 82 % der Befragten gehen davon aus, dass das Niveau der

Sekundärmarktaktivitäten in den nächsten zwei Jahren erhalten bleibt oder

steigt, nachdem es in den letzten fünf Jahren um das Vierfache gestiegen ist.







ihres 7. jährlichen Global Private Equity Outlook bekannt gegeben, einem

umfassenden Bericht über den heutigen Stand des Private-Equity-Marktes (PE) und

die Herausforderungen und Chancen, die der Branche im Jahr 2025 bevorstehen.



Die Gesamtaktivität deutet darauf hin, dass sich der PE-Sektor im Jahr 2024

trotz eines zunehmend volatilen Umfelds, zu dem auch zwei Jahre erhöhter

Kreditkosten nach mehr als einem Jahrzehnt extrem niedriger Zinssätze,

geopolitische Volatilität, wirtschaftliche Turbulenzen und Branchenumbrüche

gehören, gut behaupten wird.



In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 wurden weltweit 6.792

Übernahmetransaktionen durchgeführt, was einem Rückgang von nur 1 % gegenüber

dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Wertmäßig sieht das Jahr 2024

wesentlich gesünder aus als 2023: In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden

weltweit Übernahmen im Wert von 703 Mrd. USD getätigt, 47 % mehr als 2023.



"Der diesjährige Bericht hat mehrere wichtige Trends aufgezeigt, die den

europäischen Private-Equity-Markt beeinflussen. Die Stimmung in der Branche ist

nach wie vor gut, wobei sich Faktoren wie die sinkende Inflation auf den Markt

in der Eurozone und darüber hinaus auswirken", so Dr. Markus Bolsinger,

Co-Leiter der Private-Equity-Praxis von Dechert. "Angesichts der Tatsache, dass

die Zahl der Geschäftsabschlüsse wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht

hat, war es faszinierend, von einer so großen Anzahl von führenden

Branchenvertretern zu erfahren, was sie für das Jahr 2025 erwarten.



Der diesjährige Global Private Equity Outlook basiert auf den Antworten von

Führungskräften aus 100 globalen PE-Firmen und enthält die wichtigsten

Ergebnisse:



- 60 % der Befragten weltweit bieten inzwischen ein Ko-Investitionsprogramm an.

- 44 % der Befragten würden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Privatisierung in

Betracht ziehen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Dechert LLP hat heute in Zusammenarbeit mit Mergermarket die Veröffentlichungihres 7. jährlichen Global Private Equity Outlook bekannt gegeben, einemumfassenden Bericht über den heutigen Stand des Private-Equity-Marktes (PE) unddie Herausforderungen und Chancen, die der Branche im Jahr 2025 bevorstehen.Die Gesamtaktivität deutet darauf hin, dass sich der PE-Sektor im Jahr 2024trotz eines zunehmend volatilen Umfelds, zu dem auch zwei Jahre erhöhterKreditkosten nach mehr als einem Jahrzehnt extrem niedriger Zinssätze,geopolitische Volatilität, wirtschaftliche Turbulenzen und Branchenumbrüchegehören, gut behaupten wird.In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 wurden weltweit 6.792Übernahmetransaktionen durchgeführt, was einem Rückgang von nur 1 % gegenüberdem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Wertmäßig sieht das Jahr 2024wesentlich gesünder aus als 2023: In den ersten drei Quartalen des Jahres wurdenweltweit Übernahmen im Wert von 703 Mrd. USD getätigt, 47 % mehr als 2023."Der diesjährige Bericht hat mehrere wichtige Trends aufgezeigt, die deneuropäischen Private-Equity-Markt beeinflussen. Die Stimmung in der Branche istnach wie vor gut, wobei sich Faktoren wie die sinkende Inflation auf den Marktin der Eurozone und darüber hinaus auswirken", so Dr. Markus Bolsinger,Co-Leiter der Private-Equity-Praxis von Dechert. "Angesichts der Tatsache, dassdie Zahl der Geschäftsabschlüsse wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichthat, war es faszinierend, von einer so großen Anzahl von führendenBranchenvertretern zu erfahren, was sie für das Jahr 2025 erwarten.Der diesjährige Global Private Equity Outlook basiert auf den Antworten vonFührungskräften aus 100 globalen PE-Firmen und enthält die wichtigstenErgebnisse:- 60 % der Befragten weltweit bieten inzwischen ein Ko-Investitionsprogramm an.- 44 % der Befragten würden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Privatisierung inBetracht ziehen.