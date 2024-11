Mehr als 100 % KURSGEWINN? Nel ASA, SAP, Myriad Uranium Aktie im Analystencheck

Durch die neue Trump-Regierung dürfte die Atomenergie und damit Uran einen weiteren Push bekommen. Dabei haben die Internetriesen wie Google und Amazon Kernenergie bereits als Lösung für ihr Energieproblem ausgewählt. Myriad Uranium hat ein Projekt in den USA und Analysten sehen 175 % Kurspotenzial. Auch von SAP sind Experten überzeugt. Für sie ist die Softwareschmiede der Top-Pick in Europa. Allerdings ist die Aktie schon gut gelaufen. Nel hat dagegen ganz andere Probleme. Der Wasserstoffmarkt kommt trotz politischer Unterstützung einfach nicht in Schwung. Analysten halten sogar ein neues Mehrjahrestief für möglich und raten zu verkaufen. Ist die Übernahme die einzige Rechnung?Lesen sie den Artikel hier weiter