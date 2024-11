Comviva und AWS arbeiten zusammen, um SaaS-Produkte der nächsten Generation anzubieten

Basierend auf AWS wird Comviva Kommunikationsdienstleistern (Communication Service Providern, CSP) Softwareprodukte und -plattformen der nächsten Generation über ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) anbieten. AWS und Comviva arbeiten auch in Bereichen wie Produktmodernisierung, Kompetenzentwicklung, Kulturwandel, Geschäftswachstum und generative KI-Befähigung zusammen.

„Cloud-Lösungen bieten Telekommunikationsanbietern einen entscheidenden Vorteil, wenn es um die Erprobung neuer Strategien und Geschäftsmodelle geht, die ihnen dabei helfen können, den besten Weg zur Wertschöpfung zu ermitteln. Unsere strategische Zusammenarbeit mit AWS ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Unternehmen mit innovativen, Cloud-nativen Lösungen zu unterstützen", sagte Rajesh Chandiramani, Geschäftsführer von Comviva."Durch die Kombination unserer Expertise in den Bereichen Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung mit den unvergleichlichen Fähigkeiten von AWS in den Bereichen SaaS und KI sind wir in der Lage, Risiken zu reduzieren, Kosten zu optimieren und einen noch nie dagewesenen Wert für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen."

„AWS freut sich, Comviva auf seinem Weg zu einem echten SaaS-Unternehmen als bevorzugte Cloud zu unterstützen", so V.G. Sundar Ram, Leiter der Geschäftsentwicklung bei AWS Indien und Südasien. „Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem Engagement, Organisationen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, indem wir skalierbare, sichere und innovative Technologielösungen bereitstellen."

Die Kernplattformen von Comviva in den Bereichen DigiTech, MarTech, RevTech und FinTech werden Amazon Bedrock nutzen, um die Produkterfahrung mit einer Vielzahl von KI- und GenAI-gesteuerten Anwendungsfällen zu verbessern, die auf die Kunden zugeschnitten sind. Diese Integration erstreckt sich auch auf die Servicemanagement-Plattform von Comviva, die den Service-Desk-Agenten KI-gestützte Abläufe ermöglicht, was letztlich zu einer schnelleren und effizienteren Service-Lösung führt. Darüber hinaus wird Amazon Q getestet, um die Produktivität von Entwicklern durch die nahtlose Einbettung in verschiedene Entwicklungsumgebungen zu steigern. Comviva arbeitet seit über drei Jahren mit AWS APN-Partnern zusammen, um die Infrastruktur-Governance voranzutreiben und die Modernisierungsbemühungen in seinem gesamten Cloud-Ökosystem zu beschleunigen.

Comviva konzentriert sich auch darauf, seine Mitarbeiter für die Arbeit mit AWS-Technologien zu schulen. Mehr als 2000 Mitarbeiter werden in Bereichen wie Modernisierung, digitale Fähigkeiten und technologische Werkzeuge geschult und zertifiziert.

Pressekontakt:

Sundeep.mehta@comviva.com

Mob: +91-9910030732

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/4760440/Comviva_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comviva-und-aws-arbeiten-zusammen-um-saas-produkte-der-nachsten-generation-anzubieten-302303605.html