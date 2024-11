MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Neuwahl am 23. Februar:

"Es muss irgendwann in dieser Chaos-Woche auch den SPD-Granden klar geworden sein, dass der verfehlte Wahlplan Marke Scholz der Partei merklich schadet. Das Volk grollte bereits vernehmlich. Sich weiter dessen Zorn zuzuziehen, können sich die Sozialdemokraten aber nicht leisten. Schließlich wollen sie Deutschland weiter mitregieren. Möglich wäre das in einer Großen Koalition mit der Union. Dieses unbeliebte Modell aus der Merkel-Zeit könnte wiederbelebt werden. Ja, das müsste sogar passieren, wenn in Berlin wieder halbwegs stabile Verhältnisse einziehen sollen. Am Wahlsieg von CDU/CSU mit Friedrich Merz an der Spitze dürfte es nichts zu klingeln geben. Doch wird die Union Partner brauchen. Dafür kämen außer der SPD allein die Grünen mit ihrem Küchentisch-Kandidaten Robert Habeck in Frage. Nur verspräche diese Kombination, so sie die Stimmenzahl zuließe, ungefähr so haltbar wie die Ampel zu werden. Die FDP wird als Kleinpartei keine Rolle spielen."/yyzz/DP/ngu