LUDWIGSBUR (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bundestagswahl:

"Mit der Einigung auf den 16. Dezember für die Vertrauensfrage und den 23. Februar für die Neuwahl ist Scholz seinen Kritikern einen kleinen Schritt entgegengekommen. Doch selbst in der Niederlage spielt der Kanzler noch auf Zeit. Das ist so unnötig wie unwürdig. Warum nicht schon im November Fakten schaffen? Der Bundestag ist im Moment ohnehin zur Untätigkeit verdammt. Viel entscheiden wird er, anders als Scholz es suggeriert, nicht mehr. Dass die SPD in den ersten Umfragen nach dem Ampel-Aus weiter zurückfällt, ist kein Zufall. Ihr Problem hat einen Namen - Olaf Scholz. Nur: Wer sagt es ihm?"/yyzz/DP/ngu