OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu gekipptem Urteil gegen Shell:

"Das Monopol, Recht zu setzen, liegt allein bei Parlamenten. Richter sind weder Gesetzgeber noch Politiker, sie haben keine gesellschaftspolitischen Entscheidungen zu treffen. Dieser Argumentation sind die niederländischen Richter in zweiter Instanz nun offenbar gefolgt. Umweltschützer ziehen mit dem Urteil den Kürzeren. Auch sie sollten also einsehen, dass Klimaschutz nicht darin bestehen kann, Geschäftsmodelle mit einem Federstrich zu zerstören. Natürlich gilt es, die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Tatsächlich haben sowohl die Politik als auch die meisten Unternehmen die Dringlichkeit für mehr Klimaschutz erkannt - doch es kann nicht alles so schnell gehen, wie es Aktivisten gern hätten."/yyzz/DP/ngu