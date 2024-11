May River Capital erwirbt Cashco als erste Investition in eine neue Plattform für Durchflusskontrolllösungen

ELLSWORTH, Kan., 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Cashco, ein Anbieter von hochentwickelten Druckmanagementlösungen wie Reglern, Regelventilen und Tanksicherheitsausrüstungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von May River Capital („May River"), einer im Mittleren Westen ansässigen Private-Equity-Firma, die sich darauf konzentriert, hochkarätigen Industrieunternehmen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen, übernommen wurde.

Cashco wurde 1920 gegründet und ist ein etablierter und zuverlässiger Anbieter von effizienz- und sicherheitsorientierten Produkten zur Durchflusskontrolle. Cashco hat seinen Hauptsitz in Ellsworth, Kansas, mit Niederlassungen in Houston, Texas, und außerhalb von Berlin, Deutschland. Das Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Anwendungserfahrung, sein breites Produktangebot, seine hohe Produktqualität und sein Serviceangebot für den Aftermarket. Cashco unterhält weltweit enge Beziehungen zu Endverbrauchern, Vertretern von Mehrwertdiensten, Händlern sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen. Die Produkte von Cashco bieten den Kunden unternehmenskritische Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Durchflusskontrolle in verschiedenen Industriezweigen, darunter Industriegase, Spezialchemikalien, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter, alternative Brennstoffe und Petrochemie.

Unter der Führung von Präsident Clint Rogers hat Cashco in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielt und ist gut positioniert, um von dem Rückenwind in den verschiedenen Branchen zu profitieren, die das Unternehmen bedient. Rogers und das gesamte Cashco-Führungsteam werden das Unternehmen weiterhin in ihren derzeitigen Funktionen leiten.

„Wir sind stolz auf unser Erbe, unsere Marke und unsere Werte bei Cashco und freuen uns, mit May River zusammenzuarbeiten, während wir die nächste Wachstumsphase einleiten", so Rogers. „May River ist klar auf den Industriesektor fokussiert und bringt umfangreiche finanzielle und operative Ressourcen ein, die uns ermöglichen werden, unsere Kunden weltweit weiterhin zu unterstützen", fügte Rogers hinzu.