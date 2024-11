DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem schwachen Vortag dürfte es beim Dax zur Wochenmitte um den Test der runden Marke von 19.000 Punkten gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex kaum verändert bei 19.029 Punkten. Schwache Unternehmenszahlen waren am Vortag mit dafür verantwortlich, dass es im Dax zügig abwärts gegangen war bis an die 19.000er-Marke, nachdem er zum Wochenauftakt mit über 19.500 Zählern noch Kurs auf sein Rekordhoch genommen hatte. Quartalszahlen stehen zunächst im Mittelpunkt des Geschehens, bevor am Nachmittag US-Inflationsdaten über den weiteren Verlauf bestimmen könnten.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Der Dow Jones Industrial sank um 0,86 Prozent und schloss mit 43.910,98 Punkten. Der Leitindex hatte in den vergangenen Handelstagen kräftig zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. In den USA hatten Gewinnmitnahmen den Handel nach der jüngsten Rally im Zuge des Wahlsieges von Donald Trump belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 1,9 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel um ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel 0,2 Prozent ein.

^

DAX 19033,64 -2,13%

XDAX 19069,00 -1,78%

EuroSTOXX 50 4744,69 -2,25%

Stoxx50 4249,66 -1,97%



DJIA 43910,98 -0,86%

S&P 500 5983,99 -0,29%

NASDAQ 100 21070,79 -0,17%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 131,69 -0,07%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0614 -0,08%

USD/Yen 154,85 0,17%

Euro/Yen 164,35 0,09%°



ROHÖL:



^

Brent 72,07 0,18 USD WTI 68,26 0,14 USD°

/jha/