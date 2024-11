DAX testet erneut die 19.000er Marke – Die Wall Street zieht nicht mehr

Offenbar bestand die Stärke des deutschen Marktes in den vergangenen Tagen nur aus der Hoffnung, dass die Kurse in New York weiter steigen und der DAX mitgezogen wird. Sollten die Kurse in New York jetzt aber ins Rutschen kommen, drohen im DAX noch größere Verluste. Der ZEW-Index hat gestern deutlich gezeigt, dass die Mehrheit der Analysten mit dem Erfolg der Republikaner negative Folgen für Deutschland verbindet. Trump will vom ersten Tag an eine Vielzahl von Gesetzen verabschieden, darunter auch einige Strafzölle. Deutschland befindet sich in dieser Zeit im Wahlkampf und wäre politisch kaum handlungsfähig.

Aus technischer Sicht hat sich im DAX nach der Talfahrt noch nichts geändert. Der Aufwärtstrend seit Oktober bleibt seit vergangener Woche gebrochen und nachdem die 19.300er Marke nicht als neue Unterstützung dienen konnte, droht ein Rückfall auf die 200-Tage-Linie bei rund 18.400 Punkten.