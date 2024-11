Intel gibt weiter nach

Noch müssen sich Anleger auf eine potenzielle Trendwende etwas gedulden, die Korrektur ausgehend von den Novemberhochs bei 26,43 US-Dollar sollte mindestens dreiwellig ausfallen, dies könnte einen weiteren Abschlag zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 23,34 US-Dollar bedeuten. Zeitgleich würde dieses Szenario mit einem Kurslückenschluss einhergehen und einen sauberen Chart hinterlassen. Um den EMA 50 kommt es im Idealfall zu einer Bodenbildung und anschließender Rallyefortsetzung. Spätestens ab dem Niveau um 21,65 US-Dollar müssen Bullen aber handeln, damit der Ausflug auf die jüngsten Hochs in der zweiten Jahreshälfte nicht vollkommen verpufft. Ein unmittelbarer Ausbruch über 26,43 US-Dollar würde einen Anstieg an den EMA 200 bei 28,72 US-Dollar erlauben zu vollziehen, was ebenfalls auf das erste Szenario zutrifft.

Trading-Strategie: