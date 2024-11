Netflix wird weiter gekauft

Um das gesamte Ausmaß besser überblicken zu können, sollte der Fokus auf den Wochenchart gelegt werden. Nachdem die 2021er-Hochs bei 700,99 US-Dollar erfolgreich auf Wochenbasis Mitte Oktober überwunden werden konnten, kam es zu einem Folgekaufsignal, mittelfristig sind Kurszuwächse bis an 925,87 US-Dollar für Netflix zu favorisieren und bieten sich entsprechend für ein Folgeinvestment auf der Oberseite an. Zwischengeschaltete Rücksetzer sollten stets eingeplant werden, für den Fall einer Konsolidierung findet Netflix bei 773,00 und darunter 736,00 US-Dollar erste wichtige Unterstützungen vor. Weitere Supports liegen bei 725,26 und schließlich dem Ausbruchsniveau von 700,99 US-Dollar. Zwar könnte auch ein Direktinvestment bei Netflix in Erwägung gezogen werden, wegen der hohen Volatilität sind aber auch scharfe Rücksetzer stets einzuplanen und erfordern ein tendenziell lockeres Stopp-Management.

Trading-Strategie: