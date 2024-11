Kupfer mit Zieleinlauf

Zu der ohnehin schwachen chinesischen Wirtschaft gesellt sich noch ein drohender Handelskrieg der USA zwischen Europa sowie China hinzu. Für den Kupfer-Future könnte die bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 4,151 US-Dollar weitere Abschlagsrisiken auf 4,087 US-Dollar und darunter auf die Jahrestiefs bei 3,989 US-Dollar bedeuten und sich für ein weiteres Short-Investment anbieten. Um wieder in die Spur zurückzukommen, müsste das Metall dagegen wieder über ein Niveau von 4,500 US-Dollar ansteigen. Dann würde die Chance auf einen Anstieg auf 4,721 US-Dollar merklich ansteigen, die Wahrscheinlichkeit hierfür ist aber als gering einzuschätzen.

Fazit

Bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 4,151 US-Dollar konnten erste Short-Positionen über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VC7P89 in Betracht gezogen werden. Das Kursziel bei 3,989 US-Dollar würde dann eine Renditechance von 55 Prozent eröffnen. Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,01 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 4,205 US-Dollar nicht unterschreiten, was einen Stopp-Kurs von 1,98 Euro erforderlich macht. Der kurze Anlagehorizont erfordert eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes.