Knappe Werbebudgets schlagen aufs Gemüt - RTL Group zeigt sich verhaltener

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der anhaltend maue TV-Werbemarkt und fehlende Umsätze aus der Produktion mit Inhalten drücken auf die Stimmung bei der RTL-Gruppe . So dürfte der Konzernumsatz im laufenden Jahr nur noch von auf 6,3 Milliarden Euro steigen, teilte die Konkurrentin von ProSiebenSat.1 am Mittwoch in Luxemburg mit. 2023 hatte RTL rund 6,2 Milliarden Euro umgesetzt. Bislang hatte RTL einen Anstieg auf 6,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von einem Umsatz in dieser Größenordnung gingen die Analysten bisher auch aus.

Konzernchef Thomas Rabe hält zudem nur noch ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Abschreibungen (Ebita) am unteren Ende der Spanne von 700 bis 800 Millionen Euro für realistisch. Damit dürfte der operative Gewinn im laufenden Jahr sinken. 2023 hatte der Wert bei 782 Millionen Euro gelegen.