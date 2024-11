Hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern stützt Zulieferer Renk

JBelfort schrieb 15.05.24, 21:50

Ich habe mir gerade das Q1 reporting reingezogen und bin sprachlos. Order intake (Auftragseingang) in Q1-24 liegt bei minus 54.5% im Vergleich zum letzten Jahr. Der Gewinn pro Aktie in Q1-24 liegt bei negativen 0.03 cents!!!!!!! Der Cash Flow liegt bei 0! Was zum Geier?????



Positive anrechnen muss man dem Management, dass man in der Präsi nun etwas Transparenz geschaffen hat bzgl. dem Orderbuch. Aber warum verliert man in der Präsi kein Wort über den Gewinn pro Aktie? Dafür muss man schon in den Report schauen. Absicht?



Das KGV ist ja noch astronomischer als ich dachte. Also für diese grottigen Zahlen hält sich der Kurs aber. Mal sehen wie es aussieht, wenn die Märkte rot sind.