Allianz: Dividende kann kommen – positive Prognose für das Gesamtjahr 2024

Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte zeigte sich zufrieden: "Die Allianz hat ihre starke Performance fortgesetzt und sowohl Volumen als auch Ertrag gesteigert. Naturkatastrophen haben unsere Widerstandsfähigkeit erneut getestet, doch unsere finanzielle Stabilität hat sich bewährt. Wir sind zuversichtlich, das Jahresziel in der oberen Hälfte des Zielkorridors zu erreichen." Bäte betonte zudem, wie wichtig es sei, Kunden in schwierigen Zeiten zu unterstützen:

Wir haben einmal mehr gezeigt, was es bedeutet, bei der Allianz versichert zu sein.

Markenstärke als Erfolgsfaktor

Auch in puncto Markenpräsenz konnte die Allianz erneut punkten. Im aktuellen Interbrand-Ranking zählt die Allianz zu den Top 30 weltweit. Bäte sieht darin einen klaren Beweis für die erfolgreiche Kundenorientierung:

Unser wachsender Markenwert ist ein Indikator für profitables Wachstum zum Nutzen unserer Aktionäre.

In den ersten neun Monaten des Jahres legte das Gesamtgeschäftsvolumen um 9,6 Prozent auf 133,9 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis stieg um 7,9 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um 12,3 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Kapitalquote bleibt mit 209 Prozent auf einem stabilen Niveau.

Ausblick: Optimistische Prognose für das Gesamtjahr

Dank der starken Ergebnisse in den ersten drei Quartalen erwartet die Allianz für das Gesamtjahr 2024 ein operatives Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 14,8 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro. Zudem wurden die angekündigten Aktienrückkäufe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bereits bis Oktober abgeschlossen.

Die Allianz gehört zu den dividendenstärksten Unternehmen im DAX. Dank einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung konnte der Versicherungskonzern seine Ausschüttung in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr steigern. Zuletzt erhöhte sich die Dividende auf 13,80 Euro pro Aktie. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einer Dividende von 14,92 Euro.

