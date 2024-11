Aktien Frankfurt Ausblick Wenig Bewegung - Highflyer Siemens Energy gefragt Nach dem Hin und Her zum Wochenstart zeichnet sich am Mittwoch im Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.013 Punkte. Am Montag hatte er sich noch an …