Osisko Development schließt Privatplatzierung von Anteilen im Wert von 57,5 Millionen US-Dollar ab

Montreal, Québec, 12. November 2024 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor gemeldeten Privatplatzierung von 31.946.366 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler, mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 57,5 Millionen US$ (das "Angebot") bekannt zu geben. Das Angebot beinhaltete eine Lead-Order von Condire Investors, LLC ("Condire"), einer Investmentfirma mit Sitz in Dallas, Texas, die unmittelbar nach Abschluss des Angebots (auf nicht verwässerter Basis) einen Anteil von ca. 8,8 % an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hielt. Gleichzeitig mit dem Angebot haben das Unternehmen und Condire vereinbart, eine einvernehmliche Ergänzung des Board of Directors des Unternehmens oder alternativ einen Board-Beobachter zu finden.