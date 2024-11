DAX-Highflyer Siemens Energy: "Sämtliche Ziele erreicht" – Aktie explodiert!

Siemens Energy hat das Geschäftsjahr profitabel abgeschlossen und sich höhere mittelfristige Ziele gesetzt. Der Energietechnikkonzern meldete einen Vorsteuergewinn von 345 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch Verluste in Höhe von 2,8 Milliarden Euro, vor allem durch Probleme bei der Tochterfirma Siemens Gamesa, zu Buche standen. Die Verluste bei Siemens Gamesa konnten von über 4,3 Milliarden auf rund 1,8 Milliarden Euro reduziert werden. Zudem trugen signifikante Verbesserungen in den Bereichen Grid Technologies und Transformation of Industry zur positiven Entwicklung bei.

Das Nettoergebnis betrug nach bedeutenden Veräußerungsgewinnen 1,3 Milliarden Euro, verglichen mit einem Verlust von 4,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Aufgrund einer Bundesbürgschaft zur Absicherung von Großaufträgen im vergangenen Jahr wird keine Dividende ausgeschüttet, allerdings plant das Unternehmen, die teuren Rückgarantien schnellstmöglich abzulösen.