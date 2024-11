AKTIE IM FOKUS Allianz nach Zahlen etwas erholt von jüngster Schwäche Die Quartalszahlen der Allianz kommen am Mittwoch am Markt gut an. Die Papiere des Versicherers verteuerten sich im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss. "Besser als erwartet", sagte ein Händler zum dritten Quartal …