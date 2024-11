Berenberg senkt Ziel für PVA Tepla auf 30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla nach Quartalszahlen von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe "feine" Kennziffern vorgelegt, auch wenn es dem Geschäft derzeit an Dynamik mangele, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Basierend auf gefallenen Auftragseingängen reduzierte er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2026./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben